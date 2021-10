Concurso SEDU ES 2021/2022: NOVO edital vai abrir 1.500 vagas efetivas

Nada mudou. A Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (SEDU-ES) vai abrir um novo edital de concurso público. O certame vai abrir 1.500 vagas efetivas. O quantitativo foi informado pelo governo ao deputado estadual Bruno Lamas.

Do total de vagas do próximo edital SEDU-ES, 900 serão abertas para professores e 600 para agente de suporte educacional. As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

Professor MaPB (Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA): 800 vagas;

(Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA): 800 vagas; Professor MaPP (professores em função Pedagógica): 100 vagas;

(professores em função Pedagógica): 100 vagas; Agente de Suporte Educacional: 600 vagas.



Para se candidatar a uma das vagas do cargo de Professor, o candidato deverá ter nível superior na modalidade de Licenciatura Plena. No caso de agente de suporte educacional, os requisitos são ensino médio completo e certificado de curso de informática básica (Windows, Word e Excel), com carga horária mínima de 40 horas.

Segundo informações do parlamentar Bruno Lamas, o edital SEDU-ES deve ser realizado entre 2021 e 2022. As informações foram divulgadas pelo deputado no dia 18 de outubro, em suas redes sociais.

Em 2018, a Secretaria chegou a anunciar um um novo edital de concurso público (Concurso SEDU ES) para o preenchimento de 1.200 vagas. O anúncio de realização do certame veio através do então Governador do Estado, Paulo Hartung, no dia 27 de agosto.

O novo edital estava previsto para ser publicado com vagas para o cargo de Agente de Suporte Educacional (200 vagas), com requisito de ensino médio e salário de R$1.825,82, e Professor (1.000 vagas), com exigência de nível superior e salário de R$2.081,82.

Novo concurso SEDU ES

O novo edital de concurso SEDU-ES visa repor servidores que se aposentaram ou foram exonerados dos cargos. De acordo com o governador Renato Casagrande, parte dessa vacância é ocupada por temporários.

De acordo com a Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, somente é permitido abrir novos concursos até dezembro de 2021 para suprir cargos vagos. Não é possível publicar editais, por exemplo, para preenchimento de novos cargos.

“Temos vagas abertas que estão sendo ocupadas pelos DTs. Não posso é abrir novas vagas. Fazer concurso para ocupar vagas existentes é permitido. Temos mais de 50% de DTs no Estado hoje, na Educação”, explicou o governador em entrevista ao jornal A Gazeta.

De acordo com Casagrande, o ideal é abertura de concursos periodicamente para que o quantitativo de temporários não ultrapasse os profissionais efetivos.

“É bom que a gente mantenha sempre concursos rotineiros. É bom continuar com os DTs (temporários), eles são importantes para nosso funcionamento, para nos dar flexibilidade, mas ao mesmo tempo que não caia muito o número de efetivos”, afirmou.

Último edital do concurso foi aberto em 2018

O último edital foi aberto em 2018. Na ocasião, a pasta divulgou edital com objetivo de selecionar 1.025 professores. As vagas foram destinadas as áreas de Geografia (117 vagas), História (58 vagas), Língua Inglesa (10 vagas), Língua Portuguesa (170 vagas), Matemática (227 vagas), Química (44 vagas), Arte (58 vagas), Biologia/Ciências (108 vagas), Educação Física (73 vagas), Espanhol (01 vaga), Filosofia (03 vagas), Física (67 vagas), Sociologia (02 vagas) e Pedagogo (87 vagas). A Fundação Carlos Chagas (FCC) teve a responsabilidade do certame.

As oportunidades do concurso SEDU/ES 2018 foram destinadas as cidades de Afonso Cláudio (20 vagas); Água Doce do Norte (11 vagas); Águia Branca (03 vagas); Alegre (16 vagas); Alfredo Chaves (04 vagas); Alto Rio Novo (04 vagas); Anchieta (04 vagas); Apiacá (01 vaga), Aracruz (33 vagas); Atílio Vivácqua (01 vaga); Baixo Guandu (06 vagas); Barra de São Francisco (11 vagas); Boa Esperança (07 vagas); Bom jesus do Norte (01 vaga), Brejetuba (13 vagas); Cachoeiro de Itapemirim (40 vagas); Cariacica (180 vagas); Castelo (02 vagas); Colatina (24 vagas); Conceição da Barra (09 vagas); Conceição do Castelo (03 vagas); Divino de São Lourenco (04 vaga); Domingos Martins (05 vagas); Dores do Rio Preto (02 vagas); Ecoporanga (26 vagas); Fundão (04 vagas); Governador Lindenberg (07 vagas); Guaçuí (05 vagas); Guarapari (25 vagas); Ibatiba (04 vagas); Ibiraçu (05 vagas); Ibitirama (04 vaga); Iconha (05 vagas); Irupi (07 vagas); Itaguaçu (04 vagas); Itapemirim (05 vagas); Itarana (04 vagas); Iúna (05 vagas); Jaguaré (03 vagas); Jerônimo Monteiro (05 vagas); João Neiva (02 vaga); Laranja da Terra (02 vagas); Linhares (51 vagas); Mantenópolis (06 vagas); Marataízes (01 vagas); Marechal Floriano (03 vagas); Marilândia (06 vagas); Mimoso do Sul (01 vagas); Montanha (07 vagas); Mucurici (04 vagas); Muniz Freire (04 vagas); Muqui (05 vagas); Nova Venécia (07 vagas); Pancas (09 vagas); Pedro Canário (14 vagas); Pinheiros (07 vagas); Piúma (02 vagas); Ponto Belo (04 vagas); Presidente Kennedy (03 vagas); Rio Bananal (05 vagas); Rio Novo do Sul (08 vagas); Santa Leopoldina (03 vagas); Santa Maria de Jetibá (19 vagas); Santa Teresa (08 vagas); São Domingos do Norte (09 vagas); São Gabriel da Palha (01 vaga); São José do Calçado (01 vaga); São Mateus (12 vagas); São Roque do Canãa (05 vagas); Serra (187 vagas); Sooretama (10 vagas); Vargem Alta (01 vaga); Venda Nova do Imigrante (02 vagas); Viana (27 vagas); Vila Pavão (01 vaga); Vila Valério (04 vagas); Vila Velha (45 vagas) e Vitória (17 vagas).

Sobre as provas

O concurso contou com três etapas de caráter classificatório e eliminatório: provas objetivas, discursiva e prática didática. As provas objetivas e discursivas foram aplicadas nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.

Para os cargos de Professor B e P, as Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Específicos tiveram caráter habilitatório e classificatório. A avaliação teve valor de 70 (setenta) pontos, sendo 1 (um) ponto por questão. Foi considerado habilitado nas Provas Objetivas o candidato que, cumulativamente, obteve no mínimo, 30% de acertos na Prova de Conhecimentos Básicos; obteve, no mínimo, 30% de acertos na Prova de Conhecimentos Específicos; obteve, no mínimo, 50% (cinquenta por de pontos na soma das notas das Provas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Específicos.

Veja o requisito para cada especialidade de Professor

Professor B – Arte: Diploma de Licenciatura em Artes Plásticas, Diploma de Licenciatura em Educação Artística, Diploma de Licenciatura em Artes Visuais, Diploma de Licenciatura em Artes Cênicas, Diploma de Licenciatura em Música devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Artes Plásticas, Educação Artística, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música.

Professor B – Biologia/Ciências: Diploma de Licenciatura em Biologia OU Diploma de Licenciatura Curta em Ciências com Plenificação em Biologia devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OUDiploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Biologia.

Professor B – Educação Física: Diploma de Licenciatura em Educação Física devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido de Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Educação Física.

Professor B – Filosofia: Diploma de Licenciatura em Filosofia devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC, com Habilitação em: Filosofia.

Professor B – Física: Diploma de Licenciatura em Física OU Diploma de Licenciatura Curta em Ciências com Plenificação em Física devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OUDiploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Física

Professor B – Geografia: Diploma de licenciatura em Geografia OU Diploma de Licenciatura Curta em Estudos Sociais com Plenificação em Geografia OU Diploma de Licenciatura em Ciências Sociais, nos termos da Portaria MEC nº 399/1998, devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Geografia.

Professor B – História: Diploma de licenciatura em História OU Diploma de Licenciatura Curta em Estudos Sociais com Plenificação em História OU Diploma de Licenciatura em Filosofia, nos termos da Portaria MEC nº 399/1998, OU Diploma de Licenciatura em Ciências Sociais, nos termos da Portaria MEC nº 399/1998, devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : História.

Professor B – Língua Estrangeira -Espanhol: Diploma de licenciatura em Letras/ Espanhol OU Diploma de licenciatura curta em Letras com Plenificação em Espanhol devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Espanhol.

Professor B – Língua Inglesa: Diploma de licenciatura em Letras/ Inglês OU Diploma de licenciatura curta em Letras com Plenificação na Língua Inglesa devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Inglês.

Professor B – Língua Portuguesa: Diploma de licenciatura em Letras/ Português OU Diploma de licenciatura curta em Letras com Plenificação em Língua Portuguesa devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Língua Portuguesa.

Professor B – Matemática: Diploma de licenciatura em Matemática OU Diploma de licenciatura curta em Ciências com Plenificação em Matemática devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Matemática.

Professor B – Química: Diploma de licenciatura em Química OU Diploma de licenciatura curta em Ciências com Plenificação em Química devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Química.

Professor B – Sociologia: Diploma de licenciatura em Sociologia OU Diploma de licenciatura em Ciências Sociais devidamente registrado conforme Art. 48 da LDB OU Diploma de Bacharel acrescido do Certificado e Histórico Escolar do Curso do Programa de Formação Pedagógica para Docentes ministrado por instituição de ensino superior regularizada pelo MEC com habilitação em : Sociologia.

Professor P – Pedagogo: Diploma em licenciatura em Pedagogia com habilitação em supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, inspeção escolar OU diploma de licenciatura em Pedagogia nos termos do Art. 14 § 1º da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de junho de 2006, devidamente registrado conforme Art. 48 da LDBE 2 (dois) anos de experiência docente, no mínimo.

Professor – Atribuições

O Professor deverá Preparar e ministrar aulas; avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente de Ensino Fundamental e Ensino Médio, no respectivo campo de atuação, em conformidade com a previsão do anexo III da Lei nº 5.580, de 13 de janeiro de 1998 e alterações (Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério), bem como em conformidade com o artigo 13 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Já o Pedagogo deverá Administrar, planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar atividades educacionais, junto ao corpo técnico – pedagógico, docente e discente, fora da sala de aula, desenvolvidas na unidade escolar; planejar, orientar, acompanhar e avaliar atividades pedagógicas nas unidades escolares, promovendo a integração entre as atividades, áreas de estudos e/ou disciplinas que compõem o currículo, bem como o contínuo aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem, propondo treinamento e aperfeiçoamento do pessoal, aprimoramento do recursos de ensino aprendizagem e melhoria dos currículos; planejar, acompanhar e avaliar a participação do aluno no processo ensino – aprendizagem envolvendo a comunidade escolar, e a família nesse acompanhamento; Desenvolver outras atividades correlatas.

Sobre a SEDU ES

A Secretaria de Estado da Educação (SEDU) é órgão de natureza substantiva e tem por finalidade a formulação e implementação das políticas públicas estaduais que garantam ao cidadão o direito à educação; a promoção dos diversos níveis, etapas e modalidades de educação ao seu nível de competência; a avaliação dos resultados da educação básica e a implementação da educação profissional de nível técnico.

Informações do concurso

Concurso : Secretaria de Educação do Espírito Santo

: Secretaria de Educação do Espírito Santo Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : a definir

: a definir Número de vagas: 1.500

1.500 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : Em breve

: Em breve Link do último edital