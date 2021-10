Concurso SEEDUC RJ é autorizado com 303 vagas e edital sai em novembro

Excelente notícia. A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro vai abrir o seu novo edital de concurso (Concurso SEEDUC RJ 2021/2022). O Governo do Estado autorizou no dia 15 de outubro um novo certame para contratação de servidores em caráter efetivo. A previsão é que o certame seja aberto em novembro.

O edital de concurso público SEEDUC-RJ 2021/2022 vai abrir, ao todo, 303 vagas imediatas no cargo de Professor I. A jornada de trabalho será de 16 horas semanais.

“Estou autorizando hoje concurso para mais de 300 professores da nossa rede. De forma a mostrar que estamos investindo na Educação”, disse o governador Cláudio Castro.



Para concorrer a uma das vagas no cargo de Professor I da Secretaria, o candidato deverá possuir Licenciatura na área que deseja concorrer. Assim como registro no Conselho Regional de Classe, quando for o caso da especialidade de atuação.

Está confirmado que o salário inicial será de R$1.795,07. O valor é composto de R$1.179,35 de vencimento básico, R$239,52 de auxílio-alimentação e R$376,20 de auxílio-transporte.

O concurso público vem sendo aguardado desde 2018. O certame ainda não havia sido liberado por conta de questões orçamentárias e pela pandemia do Coronavírus, os preparativos foram adiados para este ano.

Segundo já adiantado pela Secretaria, as áreas contempladas na próxima seleção serão Artes, Biologia, Ciências, Disciplinas Pedagógicas, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.

A Secretaria tem o objetivo de abrir vagas para as 14 diretorias regionais, que abrangem todas as cidades do estado. A maior parte será para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Último edital SEEDUC RJ Professor aconteceu em 2014

O último concurso da Secretaria de Educação-RJ aconteceu em 2014, quando contou com 1.697 vagas, distribuídas entre os cargos de Professor Docente I (16 horas) e Professor Docente I (30 horas). Na ocasião, a Fundação CEPERJ também organizou o certame.

Para Professor Docente I – 16 horas houve oportunidades para Artes (72 vagas), Biologia (23 vagas), Ciências (13 vagas), Educação Física (11 vagas), Filosofia (245 vagas), História (13 vagas), Inglês (140 vagas), Italiano (CR), Francês (CR), Espanhol (74 vagas) e Sociologia (124 vagas). Já o cargo de Professor Docente I – 30 horas contou com vagas para Português (52 vagas), Física (314 vagas), Geografia (56 vagas), Matemática (478 vagas) e Química (82 vagas).

As vagas do concurso foram destinadas para a capital e para os municípios da Região Metropolitana: Nova Iguaçu; Duque de Caxias; São Gonçalo; Belford Roxo; Campos dos Goytacazes; e Angra dos Reis.

Os inscritos foram avaliados por provas objetivas com 50 questões, divididas em três blocos. O primeiro bloco contou com 10 questões de Português, sendo eliminado quem não obteve, no mínimo, dez pontos. O segundo bloco teve 10 questões de Conhecimentos Gerais e Pedagógicos, sendo eliminado quem não alcançou, ao menos, dez pontos. Por fim, no terceiro bloco, foram cobrados os Conhecimentos Específicos, por meio de 30 questões, sendo eliminado o candidato que não obteve no mínimo 30 pontos.

A validade do concurso foi de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

