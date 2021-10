Concurso SEFAZ SE 2021: comissão organizadora é alterada

A Secretaria da Fazenda do Estado do Sergipe vai divulgar um novo edital de concurso (Concurso SEFAZ SE 2021) para o cargo de Auditor Técnico de Tributos. A comissão organizadora do certame já foi definida. No entanto, nesta segunda-feira, 18 de outubro, o grupo de trabalho foi alterado.

O grupo de trabalho, formado em junho, trabalha na elaboração do projeto básico do edital. O grupo de trabalho terá missão de definir os parâmetros e as etapas do concurso público, em conjunto com a empresa contratada; elaborar edital de abertura do certame; acompanhar as inscrições, bem como a aplicação das provas; colaborar na resposta a requerimentos e ações judiciais ajuizadas pelos candidatos; e realizar atos necessários para publicação do resultado final e homologação do concurso no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a portaria publicada, a representante da Secretaria de Estado de Administração de Sergipe, Zélia Maria de Melo Souza Mendonça Apóstolo será substituída por Natália Maciel Lessa.

Em recente entrevista ao jornal FAN F1, o governador do Estado, Belivaldo Chagas, reconheceu a necessidade de abertura do concurso.

“Terei uma reunião com o secretário de Administração e um dos temas da nossa pauta é justamente essa questão relacionada a concursos. É possível que a gente anuncie alguma coisa ainda neste mês. Mas não sei dizer, necessariamente, as áreas específicas. Eu sei que a Emdagro precisa fazer concurso, a Secretaria de Fazenda precisa fazer concurso, na própria Educação há necessidade de concurso”, disse.

O documento de autorização do concurso SEFAZ-SE foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 21 de junho. O documento confirma que serão abertas 50 vagas, sendo 10 imediatas e 40 em cadastro reserva.

Todas as vagas abertas serão oferecidas para o cargo de auditor técnico de tributos, que tem o nível superior como requisito. As áreas, no entanto, devem ser reveladas no edital, podendo ser: Ciências (Jurídicas, Econômicas ou Contábeis), Administração de Empresas ou Engenharia.

O Concurso SEFAZ SE 2021

Sem realização de concurso público para carreira há mais de 30 anos – o último foi em 1989 -, a expectativa do edital é muito grande. Na ocasião, o certame foi composto por três fases: provas objetivas; análise de títulos; e curso de formação profissional.

Segundo o que dispõe a lei de criação do cargo, na classe inicial da carreira, o concurso público para auditor deve ser realizado em três etapas: provas de conhecimentos; avaliação de títulos; e aprovação no curso de formação.

Segundo o que consta na tabela de remuneração dos servidores públicos do Estado de Sergipe, divulgada em 2012, a remuneração inicial da carreira de auditor inicia a partir de R$7.689,19, podendo chegar a R$13.254,21.

Sobre a SEFAZ SE

A Secretaria de Estado da Fazenda foi criada em 1º de dezembro de 1936, pela Lei nº 46. Em 14/07/41 ocorre sua 1ª transformação, quando se une à Secretaria da Justiça e Negócios do Interior e passa a ter a denominação de Secretaria Geral. Tal situação persiste até 20/05/47, quando a transforma em Secretaria da Fazenda, Produção e Obras Públicas. A Lei nº 1.032, de 21/03/61, transfere algumas de suas funções e altera sua denominação para Secretaria da Fazenda e Obras Públicas, a qual persiste até 27/06/69, quando o Decreto-Lei nº 40 passa a designar-lhe somente de Secretaria da Fazenda.

Por conta das modificações impostas pela Constituição de 1988, a Secretaria da Fazenda muda sua denominação para Secretaria de Estado de Economia e Finanças (SEEF). Todavia, em 1991, ela foi extinta, e no seu lugar retorna a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), que teve sua sigla alterada para SEFAZ, por meio da Lei nº 3591/95.

Atualmente, a SEFAZ, órgão integrante da administração direta do Estado de Sergipe, encontra-se estruturada pela Lei nº. 4.483, de 18 de dezembro de 2001, alterada pelas Leis nº. 5.209/2003 e 5.888/06, que dispõe acerca da sua estrutura organizacional básica.

Missão: Nesta instituição nós gerenciamos as receitas e despesas públicas, com justiça e transparência, em benefício do cidadão sergipano, para o desenvolvimento econômico do Estado.

Visão para 2021: Ser uma instituição promotora do incremento real da arrecadação e do controle qualitativo dos gastos públicos, priorizando o equilíbrio das contas públicas e a redução da evasão fiscal, por meio do aprimoramento das competências profissionais e do desenvolvimento de soluções inovadoras.

Valores: Compromisso, Transparência, Confiabilidade, Equidade, Integridade e Ética, Inovação e Participação na gestão fazendária.

Informações do concurso

Concurso : Secretaria da Fazenda do Estado do Sergipe

: Secretaria da Fazenda do Estado do Sergipe Banca organizadora: em definição

em definição Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 50

50 Remuneração : em definição

: em definição Inscrições : em definição

: em definição Taxa de Inscrição: em definição

em definição Provas : em definição

: em definição Situação: AUTORIZADO