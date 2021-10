Concurso TCU 2021: SAIU o edital com salários de até R$21.947,82

O Tribunal de Contas da União faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso TCU) para o preenchimento de 20 vagas no cargo de Auditor Federal de Controle Externo. De acordo com o documento publicado nesta sexta-feira, 29 de outubro, o salário inicial do cargo é de R$21.947,82.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora do próximo certame do TCU 2021/2022.

Do quantitativo de vagas do concurso TCU, são oferecidas 15 oportunidades para ampla concorrência. As 05 vagas restantes serão distribuídas entre negros (04 vagas) e pessoas com deficiência (01 vaga).



Para concorrer a uma das vagas do concurso de Auditor Federal de Controle Externo, o candidato deverá ter o nível superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.

O salário inicial da carreira de auditor é de R$21.947,82, por jornada de 40 horas semanais. Os aprovados serão lotados em Brasília (DF), mas as provas acontecerão em todas as capitais do país.

Inscrição concurso TCU 2021/2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso TCU 2021/2022 poderão se inscrever no período compreendido entre 1º de novembro e 20 de dezembro, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora do certame.

Após concluir o procedimento de inscrição, com o preenchimento de todos os dados no site da banca, o candidato deverá gerar o boleto e pagar a taxa no valor de R$180. O pagamento será aceito até o dia 21 de dezembro, em qualquer banco, em Casas Lotéricas ou nos Correios.

Poderão solicitar a isenção da taxa: membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico); e doadores de medula óssea.

Provas

Está confirmado que o concurso TCU vai contar com provas objetivas e discursivas, a serem realizadas em todas as capitais do país. A prova objetiva está marcada para 13 de março de 2022, enquanto o exame discursivo acontecerá no dia 22 de maio de 2022.

Os classificados ainda serão submetidos ao Programa de Formação, realizado em Brasília DF com duração mínima de 120 horas.

A prova objetiva, de caráter eliminatória e classificatória, vai contar com 100 questões, distribuídas em blocos de conhecimentos básicos e específicos.

Conhecimentos Gerais

Bloco I (30 questões): Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Controle Externo, Administração Pública.

Bloco II (20 questões): Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Sistema Normativo Anticorrupção.

Conhecimentos Específicos

Bloco I (25 questões): Estatística; Análise de Dados.

Bloco II (25 questões): Auditoria Governamental; Contabilidade do Setor Público; Análise das Demonstrações Contábeis; Administração Financeira e Orçamentária; Economia do Setor Público.

Cada questão correta valerá um ponto. Será reprovado na prova objetiva do concurso TCU quem obtiver nota inferior a 25 pontos em Conhecimentos Gerais e/ou inferior a 25 pontos em Conhecimentos Específicos.

Prova discursiva

De acordo com o edital, para prova discursiva, também de caráter eliminatória e classificatória, os classificados até a 300ª posição na objetiva, respeitados os empates na última colocação, para ampla concorrência.

Além dos classificados até a 20ª posição para candidatos com deficiência e até a 80ª posição para candidatos negros.

A aplicação das provas discursivas ocorrerá nas capitais brasileiras em que tiverem aprovados na objetiva.

Na prova discursiva, segundo o edital, os candidatos responderão 2 questões discursivas de Conhecimentos Gerais em até 20 linhas cada, valendo 15 pontos cada.

