Concurso TJ SP: estrutura e conteúdo das provas

Concurso TJ SP: o que cai nas provas?

As provas objetivas do concurso organizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP) serão aplicadas no mês de outubro.

Assim, se você deseja obter informações sobre a prova ou se você deseja participar de próximos concursos do TJ SP, esse artigo é para você!

Confira tudo aquilo que você precisa saber sobre a estrutura e o conteúdo da prova do TJ SP!

Prova do TJ SP: prova objetiva

A primeiro prova do concurso do TJ SP é a prova objetiva, que possui 100 questões.

Essas questões devem ser resolvidas em até cinco horas e são distribuídas da seguinte forma:

24 questões de língua portuguesa;

40 questões de conhecimento de direito;

14 questões de conhecimento de informática;

6 questões de atualidades;

6 questões de matemática;

10 questões de raciocínio lógico.

Prova do TJ SP: prova prática

A segunda prova do concurso em questão é a prova prática.

Nessa prova, o editor de texto Microsoft Word 2016 será a ferramenta da informática utilizado pelos examinadores para avaliar os candidatos.

Todos os candidatos deverão digitar e formatar um texto usando o editor supracitado.

O desempenho dos candidatos nessa fase será avaliado com uma nota de 0 a 10.

Prova do TJ SP: a leitura do edital

A principal forma de verificar quais são os conteúdos que poderão ser abordados nas questões das provas é lendo atentamente o edital do concurso.

Assim, não deixe de ler o edital e analisar atentamente quais serão os conteúdos cobrados. Essa etapa não deve ser pulada, uma vez que descobrir quais serão os assuntos abordados pelas questões irá te ajudar a se preparar melhor e conseguir um bom desempenho.

Em relação às questões de conhecimento em direito, por exemplo, o edital deixa bem claro quais são as leis e os seus artigos que devem ser estudados pelos candidatos.

O mesmo acontece com relação aos outros temas abordados pela prova.