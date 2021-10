Concurso TJ SP: os dez temas cobrados com maior frequência

A primeira fase das provas do concurso organizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP) acontecerá no mês de outubro de 2021.

Dessa forma, se você deseja obter informações sobre a prova ou se você deseja participar de próximos concursos do TJ SP, esse artigo foi escrito para você!



Você Pode Gostar Também:

Descubra quais são os dez assuntos mais abordados pela prova do concurso do TJ SP e se prepare de forma adequada para enfrentar o exame.

Concurso TJ SP: a prova objetiva

A primeira fase da prova do concurso do TJ SP é composta pela priva escrita, na qual seis são as disciplinas de maior relevância, chegando a mais abranger mais de 70% da nota final da prova. São elas: Português, com mais de 30% de relevância, Noções de Informática, Direito Penal e Matemática que alcançam mais de 20% de relevância.

Juntam-se à essas disciplinas também Direito Processual Penal e Direito Constitucional, com um pouco mais de 10% de relevância.

Concurso TJ SP: os dez assuntos mais cobrados

Agora que você já sabe quais são as disciplinas de maior relevância dentro da prova, é importante que você saiba também quais são os dez assuntos mais cobrados da prova objetiva como um todo.

Isso porque, para conseguir se preparar de forma adequada, é fundamental que o candidato conheça a matéria e se aprofunde nos temas mais cobrados.

Por tradição e baseado nos editais de concursos anteriores, conseguimos ter uma ideia do que a banca poderá cobrar nas questões.

Vamos conferir, a seguir, os 10 temas mais cobrados nos últimos concursos:

Português

Interpretação de texto. Esse tema é fundamental para responder as perguntas sobre ele e também para que você consiga entender e contextualizar todas as questões apresentadas. Sintaxe. Destaque para as relações de concordância, de ordem e de subordinação.

Noções de informática

Conhecimentos ligados ao uso de editores de texto, como o Microsoft Word ou semelhantes.

Direito Penal

Principais noções quanto aos crimes cometidos contra a Administração Pública. Principais noções quanto aos crimes cometidos contra a Fé Pública.

Matemática

Aritmética: problemas baseados nos conteúdos de ensino do segundo grau. Geometria plana, seus conceitos e suas aplicações.

Direito Processual Penal

Procedimento penal.

Direito constitucional

Administração pública Direitos Individuais, garantias processuais.