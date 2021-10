Concurso TRF 3ª Região 2021/2022 para Juiz tem regulamento publicado

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, vai mesmo abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRF-3) em breve para o cargo de Juiz Federal Substituto.

O próximo edital de concurso do TRF-3 já tem regulamento definido. O documento foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal, edição do dia 15 de outubro. O documento confirma informações importantes da nova seleção para a magistratura.

O regulamento foi divulgado logo após a realização da 432ª Sessão Ordinária Administrativa do Órgão Especial. Assinado pelo presidente do órgão, o desembargador Mairan Maia, o documento confirma o XX concurso para juízes.



Você Pode Gostar Também:

De acordo com o texto, as oportunidades do concurso TRF-3 serão para lotação nas duas regiões de abrangência, sendo a Seção Judiciária de São Paulo ou Mato Grosso do Sul.

“Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados Juízes Federais Substitutos e Juízas Federais Substitutas da Seção Judiciária de São Paulo ou de Mato Grosso do Sul.”

Entre as principais informações confirmadas, estão as etapas de seleção. O regulamento confirma cinco etapas do concurso. Veja

1ª etapa : uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

: uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª etapa : duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório;

: duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª etapa : inscrição definitiva, de caráter eliminatório, com as seguintes fases: sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; e exame psicotécnico;

: inscrição definitiva, de caráter eliminatório, com as seguintes fases: sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; e exame psicotécnico; 4ª etapa : uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

: uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; 5ª etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Prova objetiva

A prova objetiva do concurso TRF-3 para Juiz vai contar com duração de 5 horas. O exame vai contar com 100 questões.

O exame será dividido em três blocos, sendo 35 questões no Bloco I e II, enquanto o Bloco II terá apenas 30 questões. A prova vai contar com questões envolvendo conhecimentos de Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Previdenciário; Direito Financeiro; Direito Tributário; Direito Ambiental; Direito Internacional Público e Privado; Direito Empresarial; e Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.

Demais informações

De acordo com o regulamento do concurso TRF-3, o concurso deverá ser concluído em até, no máximo, 18 meses – da inscrição preliminar até a homologação, salvos atrasos por conta da pandemia.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. A taxa de inscrição vai custar R$220.

Comissão formada

No dia 24 de setembro de 2020, foi divulgada uma resolução que dispõe sobre a banca examinadora e a comissão multiprofissional do do concurso para carreira. O documento foi publicado no Diário Oficial da Justiça Federal.

De acordo com o documento, a banca examinadora será composta pelos seguintes membros:

Membros Efetivos

Desembargador Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes – Presidente;

Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho;

Juíza Federal Audrey Gasparini;

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil: Doutora Helena Regina Lobo da Costa;

Professor e Representante das Universidades: Doutor André Ramos Tavares.

Membros Suplentes

Desembargador Federal David Diniz Dantas;

Desembargadora Federal Inês Virginia Prado Soares;

Juíza Federal Gisele Bueno da Cruz de Lima;

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil: Doutor João Dácio de Souza Pereira Rolim;

Professor e Representante das Universidades: Doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon.

Representantes do TRF 3

Desembargadora Federal Ines Virginia Prado Soares – Presidente;

Juíza Federal Gisele Bueno da Cruz de Lima – Membro efetivo.

Profissionais Médicos do TRF 3

Rosely Timoner Glezer (RF 3239);

Lorenzo Giuseppe Franzero (RF 1229).

Representantes da OAB

Patrícia Helena Massa (OAB SP n.º 104.344) – Membro efetivo;

Lucia Benito de Moraes Mesti (OAB SP n.º 272.530) – Membro suplente.

Requisitos e salário do cargo de Juiz Substituto – TRF 3

Para concorrer ao cargo de Juiz Federal Substituto, o candidato do concurso TRF-3 deverá ter formação de nível superior em Direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica.

A carreira de Juiz possui uma remuneração de R$32.004,65, que com as progressões na carreira pode chegar a R$35.462,22, mais benefícios.

Último concurso

O último concurso público do TRF-3 foi divulgado em 2018. Na ocasião, o certame contou com 107 vagas.

A primeira fase do concurso contou com 100 questões objetivas, distribuídas por três blocos. Veja:

BLOCO 1 : 35 questões – distribuídas entre direito constitucional, direito previdenciário, direito penal, direito processual penal e direito econômico e de proteção ao consumidor.

: 35 questões – distribuídas entre direito constitucional, direito previdenciário, direito penal, direito processual penal e direito econômico e de proteção ao consumidor. BLOCO 2 : 35 questões – distribuídas entre direito civil, direito processual civil, direito empresarial e direito financeiro e tributário.

: 35 questões – distribuídas entre direito civil, direito processual civil, direito empresarial e direito financeiro e tributário. BLOCO 3: 30 questões – distribuídas entre direito administrativo, direito ambiental e direito internacional público e privado.

Na segunda etapa do concurso, os candidatos foram avaliados por duas provas escritas. Na etapa seguinte, o concurso contou com sindicância de vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico. Por fim, na quarta fase, os candidatos passaram por prova oral e, na última, análise de títulos.