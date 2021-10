Confiança-SE prega respeito antes de confronto com o Sousa-PB – Futebol Interior

Aracaju, SE, 19 (AFI) – O Confiança-SE encara o Sousa-PB nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Batistão, em Aracaju, pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste. O Dragão tem uma semana bastante apertada em termos de calendário. Depois de jogar diante do Sousa em Aracaju, volta a campo na sexta-feira, quando encara o Guarani em Campinas pelo Brasileiro da série B.

O TIME

A única baixa no Dragão é o meio-campista Jhemerson, que se lesionou e desfalca o time. Luizinho deve mandar a campo essa possível formação: Rafael Santos, Gedeílson, Adalberto, Nirley e Lucas Sampaio; Vinícius Barba, Rafael Vila, Robinho, Álvaro e Luidy; Neto Berola e Lohan.

O Dragão azul vem embalado por duas vitÓrias no Brasileiro da Série B, onde tenta se recuperar. Atualmente está ocupando a 19ª colocação, com apenas 28 pontos em 30 partidas, com sete vitórias, sete empates, e 16 derrotas.

Porém nos últimos jogos venceu o Vitória por 1 a 0 fez 3 a 1 no Avaí, e faz sua estreia na Copa do Nordeste. O técnico Luizinho Lopes prega o respeito ao time paraibano. Segundo atacante Neto Berola o time vem se entregando os 90 minutos e isso vem fazendo a diferença.