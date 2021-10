Confiança x Avaí – Duelo de objetivos diferentes na Série B – Futebol Interior

Aracaju, SE, 15 (AFI) – Em situações opostas, Confiança e Avaí se enfrentam neste sábado, às 21 horas, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), no encerramento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

Na última rodada, o Confiança conquistou importante vitória sobre o Vitória, por 1 a 0, em Salvador, chegou aos 25 pontos, mas se manteve na penúltima posição – à frente apenas do lanterna Brasil de Pelotas. Enquanto o Avaí empatou com a Ponte Preta, por 1 a 1, em Santa Catarina, e caiu para o terceiro lugar, com 50 pontos.

CONFIANÇA COM RETORNOS

Para seguir sonhando com a fuga do rebaixamento, o Confiança terá o retorno de dois jogadores: o volante Rafael Vila, que cumpriu suspensão automátoca; e o goleiro Michael, que foi liberado pelo departamento médico após lesão no ombro.

“Primeiro a gente tem que pensar no Avaí, sabemos que é um jogo difícil contra uma equipe que está brigando pelo acesso. A gente tem feito nosso melhor jogo a jogo. Cada jogo está sendo uma decisão e contra o Avaí não será diferente. A gente vai se dedicar ao máximo para sair com a vitória, principalmente diante do nosso torcedor”, disse o zagueiro Adalberto.

AVAÍ OBRIGADO A MEXER

Além de o empate com a Ponte Preta ter tirado o Avaí da vice-liderança, o confronto também rendeu duas baixas na formação titular do técnico Claudinei Oliveira. Isso porque o volante Bruno Silva foi expulso e Wesley Soares recebeu o terceiro amarelo e também cumprirá suspensão automática.

Marcos Serrato foi reintegrado ao elenco e pode aparecer na formação ao lado de Lourenço e Jean Cléber no meio-campo. Já o ataque, o artilheiro Getúlio está recuperado de lesão e também foi liberado para atuar normalmente em Aracaju.