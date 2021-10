Confiança x Londrina – Para respirar ou afundar na Série B – Futebol Interior

Aracaju, SE, 29 (AFI) – Em um duelo de vida ou morte, Confiança e Londrina duelam no Estádio Batistão, em Aracaju, para seguirem vivos na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas últimas posições, Dragão e Tubarão precisam dos três pontos para não se distanciarem do Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

BOA FASE

Com 31 pontos e 60% de aproveitamento desde a chegada do técnico Luizinho Lopes, o Confiança busca manter a boa fase para seguir ganhando posições dentro da competição. Em ascensão na tabela de classificação, o Dragão de Aracaju busca manter mais três pontos para encostar de vez nos clubes fora da zona de rebaixamento.

Para isso, os sergipanos não poderão contar com duas peças para o duelo. Machucado, o meia Jhemerson deve desfalcar o azulino até o final da competição. Suspenso, Willians Santana também não estará a disposição do elenco proletário. Fora isso, a base a qual vem jogando e crescendo na competição deve ser mantida. As únicas dúvidas ficam ataque, com Rafael Villa e Lohan podendo dar lugar a Neto Berola e Luidy, respectivamente.

MUDANÇAS

Na 17ª posição com 32 pontos, o Londrina também precisa da vitória para respirar na luta contra a queda à Série C. A fase, porém, não é tão boa quanto a do rival. Nos últimos dez jogos, os paranaenses conquistaram apenas 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Para buscar tentar chegar a mais três pontos, os londrinenses devem ter mudanças na sua escalação.

Buscando melhorar o desempenho da equipe, o técnico Márcio Fernandes deve confirmar algumas mudanças as quais já vinham sendo testadas no elenco. Luiz Henrique, que é lateral e vinha sendo testado no ataque, foi confirmado na equipe titular, assim como o lateral-direito Elácio e o ponta Caprini. Desta forma, o treinador busca resolver uma seca de três jogos sem marcar gols e sair com a vitória.