Confira 3 reality’s shows para maratonar na Netflix

Adora uma fofoquinha e não vê a hora de começar novos realities repletos de emoções? Fique tranquilo, a diversão – e a confusão – está garantida para este sábado! Confira 3 reality shows disponíveis na Netflix para maratonar:

Casamento às Cegas reuniu 15 homens e 15 mulheres em um experimento para provar se o amor é realmente cego. Eles têm dez dias para conversar e, consequentemente, se apaixonar. Só que todo o processo acontece dentro de cabines individuais, onde se comunicam sem se verem. Ao final desse período, um pode pedir o outro em casamento e, assim, se conhecerem pessoalmente. Em seguida, os noivos viajam para uma espécie de pré lua de mel, moram juntos por algumas semanas e conhecem as famílias de cada um. Mas é apenas no dia do casamento que eles decidem se ficam ou não juntos.

Clique e assista Casamento Às Cegas: Brasil

Clique e assista Casamento Às Cegas

Eles são jovens, lindos e solteiros. Homens e mulheres se encontrarão em um paraíso tropical para o que promete ser o mais exótico – e erótico – verão que já viveram. Entretanto, há uma grande condição para essa galera avessa a compromisso e doida por sexo casual: não será permitido a pegação. A cada momento que as regras são burladas, os participantes perdem parte do prêmio.

Clique e assista Brincando com Fogo: Brasil

Clique e assista Brincando com Fogo: América Latina

Clique e assista Brincando com Fogo

No The Circle, os competidores disputam uma bolada de dinheiro por meio de uma rede social. O objetivo principal é criar o máximo de conexões com os demais jogadores para, consequentemente, se tornar o mais popular e poder tomar decisões decisivas para a competição. Apenas 5 jogadores chegam a grande final.

Clique e assista The Circle: Brasil

Clique e assista The Circle: EUA