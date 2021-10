Confira 8 famosas que ousam na moda com recortes, minicomprimentos e fendas surreais

Após um ano e meio em isolamento social, o reflexo da saudade da vida pré-pandêmica fica em evidência nas passarelas e nos looks das celebridades. Recortes inusitados, minicomprimentos, fendas e todo tipo de peça com pele à mostra domina um espaço especial no coração das fashionistas, além de exalar a vontade de ousar – depois de um longo período com roupas confortáveis.