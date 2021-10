Confira guia prático para ter uma sobrancelha perfeita

É comum ver casos de pessoas que tiram as sobrancelhas de maneira errada e ficam com falhas ou com desenhos desiguais. Para que isso não aconteça com você, é essencial buscar ajuda de um design de sobrancelhas ou especialista desta área. Ele vai saber identificar o formato ideal para o seu rosto e deixá-la perfeita. Assim, você apenas faz a manutenção em casa com os pelinhos que surgirem, mas sem mexer no desenho. As informações são do Boticário.