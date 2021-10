Confira receita de bolo fitness de banana com canela, ideal para o lanche

A semana começa e os planos de adotar uma alimentação saudável se renovam pra muita gente. Se esse é seu caso, experimente fazer essa receita de bolo fitness de banana com canela. É uma receita fácil e que vai deixar sua segunda-feira com um gostinho especial. Confira:

Bata os ovos com a banana e o óleo no liquidificador até triturar bem. Despeje sobre a aveia misturada com a canela e o fermento, mexendo até incorporar. Disponha em fôrma de cone central (22 cm de diâmetro) untada com óleo de coco e polvilhada com açúcar orgânico e canela. Leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por cerca de 40 minutos ou até dourar. Desenforme morno e deixe esfriar.