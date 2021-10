Confira todos os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – A quinta-feira foi bem movimentadA no mundo do futebol, tanto no Brasil quanto no mundo. Entre os destaques, estão os jogos das Eliminatórias, empate no clássico entre São Paulo e Santos, além do futebol feminino e de base.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com os resultados. Confira após a foto:

ELIMINATÓRIAS

Uruguai 0 x 0 Colômbia

Paraguai 0 x 0 Argentina

Venezuela 1 x 3 Brasil

Equador 3 x 0 Bolívia

Peru 2 x 0 Chile

BRASILEIRÃO

São Paulo 1 x 1 Santos

COPA DO BRASIL SUB-17

Atlético-MG 0 x 1 São Paulo

PAULISTA FEMININO

Pinda 0 x 0 Realidade Jovem

São José 2 x 0 Nacional

PAULISTA SUB-20

Mirassol 2 x 0 Tanabi-SP

Monte Azul 3 x 1 Olímpia

Fernandópolis 3 x 2 América

VOCEM 0 x 2 Penapolense

Taquaritinga 7 x 1 Assisense

XV de Jaú 0 x 0 Marília

Ferroviária 2 x 2 São-Carlense

Independente 2 x 2 Velo Clube

XV de Piracicaba 0 x 0 Inter de Limeira

Itapirense 4 x 1 Jaguariúna

Rio Branco 0 x 2 Ponte Preta

Brasilis 0 x 0 Amparo

Guarani 4 x 1 Atibaia

Desportivo Brasil 1 x 0 Ituano

São Bernardo 4 x 0 Capivariano

Corinthians 3 x 0 Ibrachina

Nacional 3 x 1 Juventus

Portuguesa 0 x 0 Red Bull Bragantino

Audax 3 x 1 SC Brasil

Oeste 5 x 0 Grêmio Osasco

São Paulo 3 x 0 São Bento

Palmeiras 9 x 1 ECUS

Flamengo 1 x 0 São José

Taubaté 1 x 0 União Mogi

Santos 3 x 0 Santo André

Água Santa 1 x 1 São Caetano

Portuguesa Santista 1 x 1 EC São Bernardo

LIGA DAS NAÇÕES UEFA

Bélgica 2 x 3 França