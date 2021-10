Confira tudo sobre a campanha do Fortaleza até as semifinais – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – Pela a primeira vez em sua história centenária, o Fortaleza Esporte Clube disputa uma fase semifinal da Copa do Brasil, e joga às 21h30 desta quarta-feira (20), contra o Atlético Mineiro, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. E nos números, há equilibro nas partidas entre ambos: são 14 jogos, com seis vitórias do Leão, seis do Galo e dois empates entre Brasileirão e Copa do Brasil.

Pelo torneio eliminatório, Fortaleza e Atlético-MG se reencontram pela primeira vez desde 2006, onde a equipe Tricolor foi eliminada pelo Galo nas oitavas de final, com o Leão vencendo em BH por 2 a 0 e perdendo em solo cearense por 3 a 1. Neste ano, pelo Brasileirão, saldo positivo também aos visitantes: um vitória para cada lado.

Ainda em relação aos números, o time cearense, comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, faz história nesta temporada. Além da excelente campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, onde é terceiro lugar no geral, o Leão supera a melhor campanha sua história na Copa do Brasil, que ocorreu 2001.

SEIS VITÓRIAS

Foram oito jogos na competição nacional deste ano, somando seis vitórias e dois empates. Sua trajetória iniciou contra gaúchos, começando pelo Caxias-RS em 17 de março, com uma vitória por 1 a 0, fora de casa. Também pelo placar mínimo, derrotou o Ypiranga-RS na Arena Leão 1918, em 6 de abril.

O primeiro empate leonino foi contra o Ceará, pelo jogo de ida da terceira fase, em 1 a 1. A segunda partida foi 3 a 0 , quando o Leão do Pici garantiu vaga nas oitavas. Felipe abriu o placar e David, em duas oportunidades, garantiu a classificação do Tricolor, num clássico-rei inédito na competição. Nas quartas, o Tricolor de Aço eliminou o São Paulo, 2 a 2 no Morumbi e 3 a 1 no Castelão.

ARTILHEIRO

Com quatro gols, Wellington Paulista e David são os goleadores tricolores na competição. Na sequência vem Yago Pikachu, com dois, e Ronald, Felipe e Romarinho, com um. O “rei” das assistências no Leão é Yago Pikachu, com duas.

TODOS OS JOGOS DO LEÃO NA COPA DO BRASIL

1ª fase| 17/03| Caxias-RS 0x1 Fortaleza – David

2ª fase| 06/04 | Fortaleza 1×0 Ypiranga-RS – Yago Pikachu

3ª fase | 02/06 | Fortaleza 1×1 Ceará – Wellington Paulista; Cléber

3ª fase | 10/06 | Ceará 0x3 Fortaleza – Felipe e David (2x)

8ªs | 29/07 | Fortaleza 2×1 CRB-AL – Wellington Paulista (2x); Careca

8ªs | 04/08 | CRB-AL 0x1 Fortaleza – Wellington Paulista

4ªs | 25/08 | São Paulo 2×2 Fortaleza – Rigoni (2x); Yago Pikachu e Romarinho.

4ªs | 15/09 | Fortaleza 3×1 São Paulo – Ronald, Ángelo Henríquez e David; Gabriel Sara.