Confusão no jogo do Santa Cruz pode prejudicar Sport e Náutico. Saiba como! – Futebol Interior

Recife, PE, 20 (AFI) – As cenas lamentáveis protagonizadas por torcedores do Santa Cruz na última terça-feira após a eliminação para o Floresta, na Copa do Nordeste, pode respingar nos rivais Sport e Náutico.

Existe a possibilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) proibir partidas em Pernambuco enquanto não for cumprida a lei federal que exige a presença dos policiais dentro de campo e não nas arquibancadas, como acontece no estado.

“Estou muito preocupado. Fui convocado agora para uma reunião, a CBF está na iminência de cancelar todos os jogos de Pernambuco enquanto não houver uma definição e o cumprimento da Polícia do que determina a lei federal que diz que a força pública tem que estar em campo”, revelou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube de Pernambuco.

Para evitar que outros times do estado sejam prejudicados, o dirigente garantiu que vai entrar na Justiça para que os policiais estejam dentro do campo durante as partidas oficiais.

O QUE ACONTECEU!

Na noite da última terça-feira, após a eliminação para o Floresta, na Copa do Nordeste, alguns torcedores invadiram o gramado da Arena Pernambuco para agredir os jogadores do time pernambucano.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que membros de uma torcida organizada pulam a mureta do estádio e correm em direção aos jogadores. Um jogador é pego pelo ‘colarinho’, mas logo depois consegue se livrar. Mais de 20 entraram no gramado, numa cena de selvageria e covardia.