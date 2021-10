Conheça Willian Ribeiro, o “jogador” que covardemente agrediu o árbitro no Campeonato Gaúcho – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 5 (AFI) – Na noite de segunda-feira, um lance rodou o Brasil. No jogo entre São Paulo-RS e Gurani de Venâncio Aires, Willian Ribeiro, atacante do São Paulo, agrediu o árbitro com um soco e após ele estar caído, acertou um chute em sua cabeça. Rodrigo Crivellaro foi levado ao hospital e segue acompanhado pelos médicos. Porém, essa não é a primeira vez que o atacante se envolve em um caso de violência.

Aos 30 anos, o jogador que foi revelado pelo Internacional, rodou por diversos clubes menores do futebol gaúcho.

TRAJETÓRIA

Com oportunidades sempre no Rio Grande do Sul, Willian já passou por Bento Gonçalves, Avenida, São Paulo-RS (1ª passagem), Brasil de Pelotas, Ypiranga-RS, São Paulo-RS (2ª passagem), Águia Negra, SPort Club Gaúcho e depois iniciou sua terceira e última passagem pelo São Paulo-RS.

OUTRAS AGRESSÕES

Ainda neste ano, o jogador já agrediu um torcedor do Lajardense, mesmo estando fora de campo e não relacionado para a partida.

Em 2015, Willian, quando atuava pelo Farroupilha, envolveu-se em outra confusão. Em jogo da Copinha gaúcha, ele foi expulso após se enganchar com o goleiro e dar uma cabeçada no arqueiro. Na saída de campo, ainda brigou com o banco de reservas do São José-RS e acertou um soco no zagueiro Wagner. Ele precisou sair de campo escoltado pela Polícia Militar.

TEM MAIS

E não para por aí. No ano de 2014, ele foi expulso por dar um soco no jogador do Pelotas, quando atuava pelo Guarani de Venâncio Aires.

PODE SER PRESO

Após o ocorrido, a partida foi suspensa e Willian Ribeiro irá responder por tentativa de homicídio. Ele pode pegar até 30 anos de prisão, caso condenado.

CONTRATO RESCINDIDO

O clube emitiu uma nota oficial se desculpando e informando que o jogador já teve seu contrato suspenso.