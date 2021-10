Com mais de 1 milhão de alunos, 17 mil horas de aula e 350 professores que são referência no mercado, a Conquer oferece oportunidades em diferentes áreas. A escola de negócios da nova economia, que também é considerada a marca mais lembrada pelos brasileiros quando o assunto é educação, tem chances para os mais diversos níveis de senioridade, de analista a coordenador e gerente.

Há opções nas áreas de tecnologia, assim como comercial e marketing. Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Analista Comercial B2B, Analista Comercial Parcerias, Coordenador (a) de Vendas, Analista de Mídia Sênior, Designer Sênior, Social Media, Tech Recruiter, Desenvolvedor (a) Full Stack, Gerente de Customer Experience, Copywritter, Designer Gráfico, Analista de Customer Experience, DevOps, UX/UI Designer, Inside Sales e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante notar que a empresa prevê a atuação no regime remoto. Isso significa que podem participar do processo seletivo candidatos de qualquer lugar do Brasil. Há, ainda, a possibilidade de trabalhar no regime híbrido, caso seja a preferência do profissional, desde que após a vacinação.

Os contratados terão a oportunidade de vivenciar uma cultura única, uma vez que, segundo a empresa, os profissionais têm ampla liberdade para propor e desenvolver projetos inovadores, com autonomia e protagonismo, em um ambiente de colaboração e criatividade.

Além disso, eles receberão salário compatível com o mercado e terão, ainda, acesso a um pacote de benefícios, que inclui vale refeição flexível, vale transporte, plano de saúde, bolsas em todos cursos da Conquer, convênio com Sesc, seguro de vida, equipamentos para home-office e acesso a um programa de bem-estar.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://escolaconquer.com.br para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo, que pode variar de acordo com o cargo.