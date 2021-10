Conrado e Sorvetão defendem Mauricio Souza em polêmica de homofobia

O cantor Conrado e a mulher, a ex-paquita Andréa Sorvetão, saíram em defesa do jogador de vôlei Mauricio Souza na polêmica sobre homofobia. O casal fez uma live no Instagram na noite desta quarta-feira e lamentou o fato do atleta ter sido demitido do Minas Tênis Clube após fazer postagens de teor homofóbico nas redes sociais.