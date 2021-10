‘Consciência tranquila de ter feito o meu melhor’ – Futebol Interior

Criciúma, SC, 05 (AFI) – Depois de ficar no empate sem gols no jogo de estreia da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C diante do Paysandu, o Criciúma teve uma segunda-feira agitada com a demissão do técnico Paulo Baier. Surpreendido com a decisão da diretoria, o treinador divulgou um vídeo nas redes sociais na qual agradeceu a torcida carvoeira e disse que está com a consciência tranquila por ter feito seu melhor à frente da equipe.

“Eu queria fazer um agradecimento ao torcedor do Criciúma, que confiou em mim e no meu trabalho. Saio do Criciúma com a consciência tranquila de ter feito o meu melhor. Estou na torcida que dê tudo certo”, disse Baier.

Contratado no início do mês de maio, Paulo Baier comandou o Criciúma em 23 oportunidades com um retrospecto de dez vitórias, seis empates e sete derrotas. Na Série C, apesar da classificação para a segunda fase, a equipe vinha de resultados irregulares no final da primeira etapa e avançou com a quarta e última vaga.

Além do técnico, o auxiliar Luciano Almeida e o preparador físico Rafael Andrade também foram desligados. Agora, a diretoria do Criciúma corre contra o tempo para contratar um novo comandante. A equipe volta a campo no próximo domingo (10) quando visita o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, às 16h.

CARREIRA

Nas outras três passagens pelo Criciúma, Baier ainda atuava como jogador. Entre 1997 e 1998, de 2002 a 2003 e, depois, em 2014, quando disputou a Série A. Em 2002, inclusive, conquistou o título do Brasileiro da Série B com a camisa carvoeira.

Como jogador, além do Criciúma, Paulo Baier defendeu São Luiz, Atlético-MG, Botafogo, América-MG, Pelotas, Goiás, Palmeiras, Sport, Athletico-PR e Juventude.