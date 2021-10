Contra o Atlético-MG, Jorginho pode manter estratégia no Cuiabá que segurou o Flamengo – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 22 (AFI) – Depois de encarar o vice-líder Flamengo e segurar um empate sem gols, o Cuiabá terá outro compromisso muito difícil no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, visita o primeiro colocado Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 28.ª rodada. O técnico Jorginho elogiou muito os mineiros, mas exaltou o trabalho do Cuiabá e demonstrou confiança em um bom resultado.

“Claro que o Atlético-MG é um grande time, mas sempre é possível conquistarmos um bom resultado. Estamos com um trabalho muito sério, com uma sinergia muito forte no elenco”, avaliou ao admitir que pode usar a mesma estratégia defensiva utilizada contra o Flamengo, em que o Cuiabá atua buscando uma única jogada para fazer o gol.

FOCO NA PERMANÊNCIA

Há cinco jogos invicto, sendo quatro empates e uma vitória, o Cuiabá soma 35 pontos em um surpreendente nono lugar logo em sua primeira participação na elite nacional. Jorginho, porém, tratou logo de abaixar a expectativa sobre classificação em um torneio continental e reafirmou que o principal objetivo do clube é a permanência.

“Precisamos entender o que somos. Não adianta tirar os pés do chão e ficar pensando em Libertadores. Esquece, esquece. O que eu e todos no clube queremos é a permanência. Quando chegarmos a 45 pontos, vamos em busca de outras coisas. Se deixarem a gente chegar na Sul-Americana, maravilhoso, se deixarem Libertadores, é sonho”, explicou.

RETORNOS E DESFALQUES

Para enfrentar o Atlético, Jorginho tem os retornos do lateral-direito João Lucas e do meia-atacante Max, que não enfrentaram o Flamengo por questões contratuais. Os dois devem retomar a titularidade.

Mas também há desfalques, embora estes não jogaram como titulares no último jogo. O zagueiro Marllon levou o terceiro cartão amarelo, enquanto o lateral-esquerdo Lucas Hernández não pode atuar porque pertence ao clube mineiro. O meia Yesus Cabrera também está fora, mas por lesão na coxa direita.

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Camilo e Pepê; Max, Clayson e Jenison. Técnico: Jorginho.