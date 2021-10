Contrato de R$ 3 milhões tirou Juliette da Semana de Moda em Paris, diz jornal

Muitos famosos, como Bruna Marquezine, marcaram presença na Semana de Moda de Paris. Juliette, apesar dos seus 32,5 milhões de seguidores não marcou presença no evento. A campeã do BBB 21 não pôde ir justamente por ser um fenômeno midiático tão grande.

De acordo com o jornal Extra, a cantora assinou um contrato de exclusividade com uma marca de cosméticos e maquiagem pelo qual recebeu R$ 3 milhões. E como a empresa não fez o circuito fashion da capital francesa este ano, Juliette não fez sua estreia. Por isso, ela não poderia estar presente nos desfiles ou em qualquer outro evento da programação usando qualquer outra marca.

A assessoria de Juliette, no entanto, afirma que , o motivo sobre a ausência de Juliette é que, durante o período, a cantora e apresentadora “cumpriu sua agenda no Brasil, que incluiu também o comando do TVZ, viagens promocionais para divulgar seu EP, participações em programas de TV, gravar outros projetos musicais e vários outros”.