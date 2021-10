‘Contrato do atleta agressor está sumariamente rescindido’ – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – Além de estar preso, podendo pegar de 12 a 30 anos de detenção por tentativa de homicídio, por agredido o árbitro Rodrigo Crevellaro com um chute na cabeça, na partida entre Guarani-RS e São Paulo-RS, válida pela 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Gaúcho, na noite desta segunda-feira (05), o jogador William Ribeiro viu sua situação piorar ainda mais.

Horas depois do ocorrido, o Sport Club São Paulo, por meio de seu presidente Deivid Goulart Pereira emitiu uma nota oficial, enviada à imprensa e postada nas redes sociais, no qual comunicou a demissão do atleta: ‘O contrato com o atleta agressor está sumariamente rescindido’.

Além disso, o clube se mostrou bastante envergonhado com a situação justamente no dia em que comemorava 113 anos de vida e afirmou que o acontecimento da noite desta segunda-feira foi um dos episódios mais tristes de sua história. O São Paulo-RS ainda afirmou que ‘todas as medidas possíveis e legais em relação ao fato serão tomadas’.

LEIA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA:

Lamentável. Lamentável e acima de tudo, revoltante.

No exato dia em que toda a família rubro-verde reuni-se para comemorar mais um aniversário – 113 anos de Sport Club São Paulo -, nosso Clube se deparou com um dos episódios mais tristes de sua história, uma fatídica cena que chocou todas as pessoas que amam não só o nosso futebol gaúcho, mas todas aquelas que simplesmente amam o esporte de um modo geral.

Podem ter certeza, lamentamos e nos envergonhamos profundamente de todo o ocorrido, todos nós em absoluto, toda a nossa nação rubro-verde: Direção, torcida, demais jogadores, etc. Pedimos todas as desculpas do mundo ao profissional agredido e sua família, assim como pedimos desculpas ao público, de modo geral, pela cena lamentável vista hoje.

O contrato com o atleta agressor está sumariamente rescindido. Ademais, todas as medidas possíveis e legais em relação ao fato serão tomadas.

Rio Grande, 04 de outubro de 2021

Deivid Goulart Pereira

Presidente do Sport Club São Paulo