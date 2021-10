Corinthians x Bahia irá contar com público no jogo do dia 5 pelo Brasileirão

Após mais de 1 ano e meio sem público, é possível que haja liberação para que os torcedores possam voltar para a Neo Química Arena, na terça-feira 5 de outubro, e acompanhar o jogo do timão contra o tricolor de aço pelo Campeonato Brasileiro. Será liberada a entrada de apenas 30% da capacidade do estádio, que corresponde a aproximadamente 15 mil pessoas. O time paulista está atualmente em 6º lugar, com 33 pontos; já o tricolor baiano ocupa o 17º lugar, com 23.

Bahia segue preparação pensando no Corinthians na próxima semana – Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

A cidade de São Paulo já se encontra com mais de 80% de sua população vacinada com a primeira dose e já está perto de alcançar a marca de 53% de pessoas totalmente imunizadas. A previsão é que em novembro cerca de 70% das pessoas já estejam com a segunda dose em dia.

A partida válida pela 24ª rodada da série A, entre Corinthians e Bahia, está marcada para às 21h30 de terça-feira, 5 de outubro, na Neo Química Arena, em Itaquera – SP. Além do público reduzido poder assistir no estádio, o jogo será transmitido ao vivo pela Globoplay + SporTV/Premiere.

De acordo com as 73 partidas disputadas entre os times, os resultados apontam para uma vantagem corinthiana, com 34 vitórias, 16 empates e 23 vitórias do tricolor. O primeiro duelo se deu há 85 anos atrás, em 27 de setembro de 1936. Desde então, com esse número de partidas, o Bahia se tornou o 22º time com maior enfrentamento contra o Alvinegro Paulista.

O último confronto aconteceu em 16 de junho de 2021, também pelo Brasileirão, e terminou empatado em 0 a 0, no jogo que ocorreu no Estádio Roberto Santos, em Pituaçu.

Últimos jogos antes da partida

O Bahia enfrentou o Internacional em Porto Alegre, pela 22ª rodada, e foi derrotado pelo placar de 2 x 0. O tricolor chegou a três jogos sem vitória, ingressando no Z-4, em 17º lugar, com 23 pontos.