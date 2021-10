Corinthians x Bahia – Timão tem a chance de dormir no G4! – Futebol Interior

São Paulo, SP, 04 (AFI) – Em jogo isolado que abre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem a chance de dormir nesta terça-feira no G4. Para isso, precisa ganhar do desesperado Bahia, a partir das 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Defendendo uma invencibilidade de nove jogos, mas com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o Corinthians está na sexta colocação, com 34 pontos. Se ganhar, o Timão passa provisoriamente Red Bull Bragantino e Fortaleza.

A situação do Bahia é bem mais complicada. Sem ganhar há três partidas, o Esquadrão de Aço abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 23 pontos. Em caso de vitória sobre o Corinthians, o time empurra o Santos para o Z4 do Brasileirão.

RETORNO!

A partida desta terça-feira vai marcar a volta do torcedor corintiano ao estádio depois da liberação do governo estadual. Como o retorno ainda é parcial, cerca de 15 pessoas poderão comparecer na Neo Química Arena.

MESMA FORMAÇÃO?

A tendência é que Sylvinho repita a formação do Corinthians pelo terceiro jogo seguido. O meia Willian era dúvida depois de ter deixado o jogo contra o Red Bull Bragantino com um incômodo na coxa esquerda, mas treinou normalmente nesta segunda-feira e foi relacionado.

Assim, as principais novidades no Corinthians vão estar no banco de reservas. O volante Gabriel volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática, enquanto o atacante Jô retorna depois de se recuperar de dores no joelho direito.

DESFALQUES NO BAHIA

O Bahia ganhou uns dias a mais de preparação depois do jogo contra o Ceará, antes marcado para o último final de semana, ter sido adiado. Mesmo assim, o departamento médico não conseguiu recuperar o zagueiro Conti e os atacantes Rossi e Marcelo Cirino.

A boa notícia é que a diretoria tricolor pagou os salários de agosto que estavam atrasados e estipulou um prazo para quitar o mês de setembro. Assim, os jogadores voltaram a falar com a imprensa.