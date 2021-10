Coritiba 0 x 3 Cruzeiro – Raposa surpreende e põe o líder Coxa para ‘bailar’ em casa – Futebol Interior

Curitiba, PR, 08 (AFI) – Com dois gols em sete minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro surpreendeu o líder Coritiba e venceu por 3 a 0 na noite desta sexta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols foram marcados por Giovanni, Adriano e Eduardo Brock.

A derrota manteve o Coritiba na primeira posição, com 54 pontos ganhos. O problema é que agora o time está a apenas três pontos do vice-líder Botafogo, que venceu o CRB nesta sexta, por 2 a 0, no Rio, e chegou aos 51 pontos.

Já o Cruzeiro, que já havia vencido o Brasil-RS na última rodada, emplacou a segunda vitória consecutiva e respira com mais tranquilidade contra a zona de rebaixamento. Os mineiros assumiram a 11ª posição, com 38 pontos.

RAPOSA COM INÍCIO ANIMADOR

Fora de casa, o Cruzeiro teve início avassalador e fez dois gols em sete minutos. Logo aos dois, Giovanni aproveitou sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou forte. Depois, aos sete, Vitor Leque cruzou rasteiro e Adriano, livre de marcação, chutou por baixo de Wilson.

Somente a partir dos dez minutos que o Coritiba conseguiu impor seu ritmo em campo. Os paranaenses tiveram maior posse de bola, mas encontraram muitas dificuldades de passar pela forte marcação do Cruzeiro, que por sua vez adotou a cautela e priorizou os contra-ataques.

E foi assim que os mineiros quase marcaram o terceiro. Aos 26, Lucas Ventura puxou contra-ataque e tocou para Giovanni. Com espaço para carregar a bola, ele preferiu finalização de longe e mandou à direita de Wilson, assustando o torcedor alviverde na arquibancada.

Os minutos foram passando e o Coritiba seguiu com dificuldades na criação das jogadas. O que forçou os paranaenses apostarem nas jogadas aéreas em busca de Léo Gamalho, todas sem sucesso até o intervalo.

3 A 0 E VITÓRIA MERECIDA

No segundo tempo, o Coritiba seguiu no ataque, porém, viu o Cruzeiro fazer o terceiro gol. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro Eduardo Brock subiu sozinho e cabeceou firme, sem chances de defesa para o goleiro Wilson.

A sexta-feira definitivamente não era para o Coritiba, que teve a chance de descontar no placar. Aos 20, Ramon colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Vice-artilheiro da Série B com 12 gols, Léo Gamalho cobrou e Fábio defendeu com o pé esquerdo, garantindo os 3 a 0 no placar para os mineiros.

O placar não alterou a forma dos times atuarem em campo. O Coritiba seguiu com a bola, mas sem efetividade e devendo na criação. Já o Cruzeiro manteve sua marcação impecável e saiu de campo com mais três pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

O Coritiba volta a campo no sábado, dia 16, para enfrentar o Vasco, às 16h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Cruzeiro jogará na terça-feira, quando receberá o Botafogo, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte (MG).