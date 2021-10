Coritiba acumula desfalques para jogo contra o Remo – Futebol Interior

Curitiba, PR, 03 (AFI) – O técnico Gustavo Morínigo vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Coritiba no jogo desta segunda-feira, contra o Remo, no Estádio Baenão, em Belém-PA, pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro.

Titulares absolutos, o zagueiro Henrique e o meia Robinho receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Confiança, por 1 a 1, na última terça-feira, e cumprem suspensão automática.

Além deles, o treinador argentino perdeu uma opção importante no banco de reservas. O atacante Waguininho, que seria a principal alternativa para substituir Robinho, foi vetado pelo departamento médico com uma lesão na coxa.

“Independente de quem vai jogar, enfrentar o Remo no estádio deles é um jogo complicado. Com a volta do torcedor, acaba mudando as características do jogo. Mas tem o outro lado que quem está jogando em casa tem a obrigação maior de atacar”, disse o experiente meia Rafinha.

A provável escalação do Coritiba é: Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales e Rafinha; Guilherme Azevedo (Val), Léo Gamalho e Igor Paixão.

O Coritiba tem a chance de aumentar sua vantagem na liderança da Série B. Com 53 pontos, o Coxa tem quatro a mais que o vice-líder Avaí, que já entrou em campo pela rodada.