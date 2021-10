Coritiba encaminha de renovação com destaque que foi alvo do Flamengo – Futebol Interior

Curitiba, PR, 06 (AFI) – O atacante Luizão, de 18 anos, campeão e artilheiro da última Copa do Brasil Sub-20 deve mesmo ficar no Coritiba. O clube, que trata o assunto como prioridade, teve reunião com representantes do jogador e encaminhou o acordo de renovação até o fim de 2024.

Luizão tem contrato com o Coxa até outubro de 2023 e sua multa rescisória para times do Brasil é de R$ 3,4 milhões. As conversas para renovação demoraram um pouco, pois o atleta recebeu duas propostas: uma do Dnipro, da Ucrânia, e outra do Flamengo.

O Coritiba é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20. Deixou para trás União-MT, Bahia, Atlético-MG, Internacional e Botafogo. Em nove jogos, Luizão marcou seis gols e foi o artilheiro da competição.