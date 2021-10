Coritiba perde para Cruzeiro e Botafogo confirma a vice-liderança – Futebol Interior

Campinas, SP, 8 (AFI) – As chances do Coritiba garantir o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro continuam elevadas, porém, o Coxa perdeu para o Cruzeiro, por 3 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Couto Pereira pela 29.ª rodada. O time paranaense ainda lidera sozinho, mas agora seguido pelo Botafogo que é vice-líder.

COXA APANHA

O Coritiba tem 54 pontos e, faltando mais nove rodadas, em tese precisa de mais nove pontos (como nove empates) para carimbar sua vaga. O Cruzeiro jogou bem, marcou seus gols e aparece em 11.º lugar, com 38 pontos. Dos 27 pontos que vai disputar, a Raposa precisa ganhar, pelo menos 22 para subir. É algo bem improvável.

FOGÃO ENCOSTA

No Engenhão, o Botafogo venceu o CRB por 2 a 0, num jogo acirrado. O Fogão tem 51 pontos, em segundo lugar, três atrás do líder. Com 48 pontos, o CRB é quinto lugar, embora tenha a mesma pontuação do Goiás – quarto colocado. O time goiano leva vantagem no saldo de gols: 11 a 7.

COM CHANCES

O terceiro colocado é o Avaí, com 50 pontos, e na briga. Neste momento, em tese, são cinco clubes para quatro vagas. Isso porque o sexto colocado é o Vasco, com 43 pontos, bem atrás dos demais. A diferença é de cinco pontos.

VILA VENCE REMO

Em Goiânia, o Vila Nova fez um jogo determinado e venceu o Remo por 1 a 0. Com isso atingiu 37 pontos, em 13.º lugar, com sete pontos de vantagem sobre o Londrina, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Remo, com altos e baixos, segue com 38 pontos, em décimo lugar.

NA DEGOLA

A zona de degola é aberta pelo Londrina (30) que vai enfrentar o Guarani, neste sábado à tarde, em Campinas. Vitória, com 28, e Confiança, com 22, farão o duelo dos ameaçados em Salvador, neste sábado.

A lanterna segue nas mãos do Brasil-RS, com 19 pontos, mesmo tendo vencido nesta rodada o Operário, por 1 a 0. Há 16 jogos o time gaúcho não comemora uma vitória.

CONFIRA OS JOGOS DA 29.ª RODADA: