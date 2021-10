Coritiba renova contrato de jovem promessa até 2024; Atacante estava sendo sondado pelo Flamengo – Futebol Interior

Curitiba, PR, 13 (AFI) – Mesmo diante do radar de grandes clubes, incluindo o Flamengo, o Coritiba acertou a renovação do contrato do jovem atacante Luizão. Com apenas 18 anos, ele já foi artilheiro e campeão da Copa do Brasil Sub-20. O novo vínculo vai até 2024.

A multa para a transferência entre clubes brasileiros era de R$3,4 milhões aumentou proporcionalmente ao seu novo salário. O valor para o exterior não é revelado.

O VÍNCULO ANTERIOR

O contrato de Luizão com o Coxa vai até 31 de outubro de 2023.

NÃO JOGA A SÉRIE B

Por conta do Imbróglio sobre sua renovação de contrato, ele chegou a ser retirado da lista de inscritos e não poderá atuar mais pelo time principal do Coritiba em 2021. Luizão vestiu a camisa coxa-branca apenas uma vez, quando entrou nos minutos finais da partida contra a Ponte Preta, em agosto.