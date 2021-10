Coritiba se aproxima do acesso; Londrina e Goiás ficam no zero – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Dois jogos abriram a 31ª rodada da Série B: Londrina e Goiás ficaram no empate sem gols, enquanto o Coritiba se aproximou do acesso ao bater o Sampaio Corrêa por 3 a 0

COXA NA BOA

O Coritiba voltou a vencer na noite desta terça-feira, quando recebeu o Sampaio Corrêa e venceu por 3 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Os paranaenses se aproximaram ainda mais do acesso.

Os matemáticos indicam que com mais nove pontos o Coritiba estará garantido na Série A de 2022. Ou seja: restam três vitórias para o acesso. O time paranaense segue na liderança isolada, agora com 57 pontos.

Já o Sampaio Corrêa, que chegou a figurar no G4 – grupo de acesso -, não conseguiu manter o embalo no campeonato e está praticamente fora da briga. O time é apenas o décimo colocado, com 40 pontos. Dez a menos que o Avaí, que aparece em quarto lugar.

Nada de gols

NADA DE GOLS

Jogando no Estádio do Café, Londrina e Goiás fizeram uma partida com dois tempos distintos, mas não saíram da igualdades sem gols.Com o resultado, as duas equipes se complicaram na busca pelos seus objetivos dentro da competição.

Sem vencer há três rodadas, o Londrina segue estacionado com 32 pontos, na 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Goiás perdeu a chance de assumir a liderança provisória e segue na terceira colocação, com 52 pontos. Porém, ainda pode perder a vaga no G4 até o fim da rodada.

FOGÃO EM CAMPO

A quarta-feira terá uma partida. O Botafogo encara o ameaçado Brusque , às 20h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

E para se consolidar na zona de acesso, o Botafogo apostará na força ofensiva. O clube carioca, ao lado do Guarani, ostenta o melhor ataque com 42 gols marcados em 30 jogos. Média de 1,4 por partida. Sem perder há duas rodadas, o Botafogo soma 52 pontos.

O Brusque, por outro lado, amarga a segunda pior defesa, tendo tomado 40 gols – à frente apenas do vice-lanterna Confiança (41). Após vencer o Remo por 3 a 1, o clube catarinense chegou aos 35 pontos, ainda próximo à degola.

