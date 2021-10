Corpo em decomposição é encontrado em área de difícil acesso; CB foi acionado

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quinta-feira, 28, para fazer o resgate de um corpo, encontrado em uma cova rasa, num local de difícil acesso, na área entre o Aeroporto Zumbi dos Palmares e o Benedito Bentes. De acordo com informações dos Bombeiros, trata-se de uma pessoa do sexo masculino, no entanto,…

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quinta-feira, 28, para fazer o resgate de um corpo, encontrado em uma cova rasa, num local de difícil acesso, na área entre o Aeroporto Zumbi dos Palmares e o Benedito Bentes.

De acordo com informações dos Bombeiros, trata-se de uma pessoa do sexo masculino, no entanto, não foi possível precisar faixa etária nem outras características porque só foi encontrado o esqueleto.

Os restos mortais foram encontrados por um popular que acionou inicialmente a Polícia Militar. Agora a investigação ficará por conta da Polícia Civil.