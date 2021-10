Corujão Mistério: Série ‘Desalma’, do Globoplay, estreia na TV aberta

As madrugadas da Globo vão ganhar uma nova atração. A série brasileira, original do Globoplay, chega ao canal nesta segunda-feira (25), após o ‘Conversa com Bial’. Em cinco episódios duplos, a primeira temporada completa da série será exibida na semana do Halloween, durante a programação do ‘Corujão Mistério’.

Misturando o sobrenatural com o suspense, ‘Desalma’ traz fortes referências de clássicos do horror, como ‘O Iluminado’ (1980) e ‘A Profecia’ (1966), além de referências aos rituais de bruxas. Com o elenco composto por nomes já conhecidos pelo público, como Cássia Kiss, Cláudia Abreu e Maria Ribeiro, a série é um dos sucessos do streaming e já conta com a segunda temporada confirmada, ainda sem data de estreia.

‘Desalma’ foi gravada no Sul do país. No Rio Grande do Sul, Paraná e em Santa Catarina foram seis semanas de gravação e 36 sets de filmagem – 16 deles numa propriedade de 300 mil metros quadrados em São Francisco de Paula, cidade da região serrana gaúcha.

A trama:

Toda a história da obra – criada e escrita por Ana Paula Maia com direção artística de Carlos Manga Jr. – começa em 1988, a morte de uma jovem choca a população de Brígida, pequena cidade do Sul do Brasil. A tradicional festa pagã Ivana Kupala, onde tudo aconteceu, é banida do calendário desde então.

Trinta anos depois, a comunidade de colonização ucraniana decide que está na hora de deixar os traumas para trás e retomar a celebração. Brígida, porém, nunca esteve tão assombrada pelos mistérios do passado quanto agora: em 2018, uma série de acontecimentos estranhos perturba os habitantes, enquanto eles se ocupam dos preparativos. Três mulheres são marcadas por transformações e perdas, e rituais de bruxaria são capazes de reverter até mesmo a morte.

Confira o trailer: