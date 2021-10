Covid-19: agência dos EUA aprova uso da vacina da Pfizer em crianças

Ontem, a Pfizer-BioNTech anunciou que pedirá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a aprovação do uso de sua vacina contra a covid-19 no público de crianças com 5 a 11 anos. Hoje, a Anvisa divulgou que seus diretores receberam ameaças de morte na hipótese de aprovação do uso desse imunizante para crianças, a exemplo da autorização dada pela FDA.