Covid-19: Alagoas tem 239.215 casos e 6.256 óbitos

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste sábado (16/10), confirma 49 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 239.215 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 479 estão em isolamento domiciliar. Outros 232.253 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 4.639 casos em investigação epidemiológica. Foram registradas três mortes por Covid-19 em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 6.256 óbitos por Covid-19.

Os casos confirmados de pessoas com a Covid-19 estão distribuídos nos 102 municípios alagoanos. Em relação ao quadro total de óbitos em Alagoas, estão confirmados 6.256 óbitos por Covid-19, mas, oito deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis homens e duas mulheres. Dos 6.248 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 3.460 eram do sexo masculino e 2.788 do sexo feminino. Eram 2.739 pessoas que residiam em Maceió e as outras 3.509 moravam no interior do Estado, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Sesau.

Óbitos – No boletim deste sábado (16/10), mais três mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus, sendo duas vítimas da capital alagoana e uma do interior do Estado. As vítimas de Maceió eram um homem de 84 anos e uma mulher de 84 anos. O homem de 84 anos tinha hipertensão arterial, diabetes, doença vascular obstrutiva periférica, doença respiratória crônica e morreu em seu domicílio; e a mulher de 84 anos era hipertensa e morreu no Hospital Maceió, em Maceió.

Em relação à vítima que residia no interior do Estado, era uma mulher de 58 anos. Ela residia em Craíbas, era hipertensa, diabética e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 410 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 85 estavam ocupados até às 16 horas da sexta-feira (15/10), o que corresponde a 21% do total. Atualmente, 48 pacientes estão em leitos de UTI, um paciente está ocupando leitos Intermediários e 36 leitos de Enfermaria.