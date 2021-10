Covid-19: taxa de transmissão no Brasil tem queda histórica, com menor índice desde 2020

A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil caiu para 0,60, menor índice desde abril de 2020, quando começou a ser medida. A informação é do levantamento do Imperial College de Londres, atualizado nesta terça-feira. O índice reverte a tendência de alta observada há duas semanas, quando chegou a 1,04, o mais alto desde 22 de junho.