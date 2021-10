CRB 0 x 0 CSA – Domínio regatiano não tira o zero do placar na Série B – Futebol Interior

Maceió, AL, 02 (AFI) – O CRB bem que tentou, mas só empatou com o arquirrival CSA na noite deste sábado, por 0 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Clássico das Multidões, como é conhecido, teve domínio total do time regatiano.

O resultado mantém o CRB no G4 – grupo de acesso -, mas agora em quarto lugar, com 48 pontos. Já o CSA não conseguiu a quinta vitória consecutiva e encostar ainda mais no pelotão que briga pelo acesso. O time é o sexto colocado, com 42 pontos. Seis pontos de diferença para o rival CRB, primeiro no G4.

CRB DOMINA, MAS NÃO FAZ

Embalado por seus torcedores, o CRB adotou postura ofensiva e controlou as ações no primeiro tempo. O time regatiano teve mais posse de bola e criou ótimas oportunidades de gol, porém, viu o goleiro Thiago Rodrigues, do CSA, sair para o intervalo como um dos melhores em campo.

Logo aos 20 minutos, Nicolas Careca deu lindo chapéu em Lucão na área do CSA e finalizou cruzado pela linha de fundo, quase arrancando o grito de gol das arquibancadas. Não demorou e seis minutos depois foi a vez de Pablo Dyego chutar com perigo, rente à trave do goleiro do CSA.

Sufocando o adversário, o CRB não tirou o pé em nenhum momento e teve a melhor oportunidade aos 29, quando Nicolas Careca recebeu na entrada da área e chutou colocado. Thiago Rodrigues foi buscar no ângulo e evitou o gol, numa linda defesa que evitou o primeiro gol no clássico.

RITMO DIMINUI E CLÁSSICO FICA EMPATADO

No segundo tempo, o clássico alagoano teve um ritmo bem diferente, embora o CRB tenha seguido melhor. A diferença é que o CSA teve mais espaço para trocar passes e pecou bastante nas finalizações com seus homens da frente.

A primeira boa oportunidade aconteceu só aos 30 minutos, quando Guilherme Romão tentou cruzar da esquerda e quase acertou o ângulo do goleiro do CSA, que conseguiu tirar a bola em cima da linha.

Nos minutos finais do jogo, o CRB ainda esboçou pressões com uma série de cruzamentos, mas a zaga do CSA foi bem e segurou o empate no placar.

PRÓXIMOS JOGOS

O CRB volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Botafogo, às 19 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Já o CSA jogará no sábado diante do Brusque, às 21 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL).