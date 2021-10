CRB 1 x 1 Coritiba – Empate ruim para os dois na Série B – Futebol Interior

Maceió, AL, 26 (AFI) – Com um gol aos quatro e outro aos nove minutos do segundo tempo, CRB e Coritiba empataram, na noite desta terça-feira, por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto era direto pelo acesso à Série A de 2022.

O resultado acabou sendo pior para o CRB, que chegou ao quinto jogo sem vitória na Série B. O time é o quinto colocado, com 51 pontos ganhos. Além disso, são mais de dois meses sem vitória como mandante, já que a última vez que isso aconteceu foi em 12 de agosto (3 a 0 contra o Brusque).

Já o Coritiba perdeu a chance de se aproximar ainda mais do acesso antecipado. Ainda assim, o time paranaense é líder isolado, agora com 58 pontos. O detalhe é que o Coritiba pode perder a primeira posição ainda nesta terça, caso o Botafogo (2º) vença o Goiás, em Goiânia (GO).

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA:

CRB MELHOR EM CAMPO

Em campo, o Coritiba não fez um bom primeiro tempo e viu o CRB se aproximar da abertura no placar. O melhor momento do time paranaense aconteceu aos 25 minutos, quando o artilheiro Léo Gamalho recebeu cruzamento e finalizou forte, pela linha de fundo.

Aos poucos o time alagoano controlou a partida e pelo alto chegou com perigo. Aos 37, após escanteio da direita, Luciano Castán, do Coritiba, desviou contra o próprio gol, a bola bateu no travessão, na trave e na sequência Jajá finalizou em cima do adversário, numa pressão do time da casa.

Empate foi o placar mais justo no Rei Pelé. Foto: Francisco Cedrim/CRB

GOLS NO INÍCIO E EMPATE JUSTO

Ao contrário da etapa inicial, os dez primeiros minutos do segundo tempo foram marcados por gols dos dois times. Aos quatro, Diego Torres cobrou escanteio e Gum fez para o CRB. Contudo, a resposta do Coritiba foi imediata e empatou aos nove, em cruzamento de Rafinha e cabeceio de Igor Paixão.

Apesar dos gols, o confronto seguiu muito equilibrado e truncado no meio-campo. Com dificuldades para trocar passes, o CRB apostou nos contra-ataques e assustou aos 29, quando Pablo Dyego recebeu em boas condições na entrada da área, mas chutou por cima do travessão.

Tímido e sem muitas oportunidades, o centroavante Léo Gamalho quase garantiu a vitória ao Coritiba aos 37 minutos, quando recebeu bola dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou para excelente defesa de Diogo Silva. O empate acabou sendo o resultado mais justo em campo.

PRÓXIMOS JOGOS

O CRB volta a campo na quinta-feira, dia 04 de novembro, para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 21h30, novamente no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Coritiba, na quarta, dia 03 de novembro, receberá o Operário, às 18h30, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).