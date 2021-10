CRB anuncia saída de Roberval Davino, ídolo do clube como jogador – Futebol Interior

Maceió, AL, 04 (AFI) – Lutando pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB anunciou nesta segunda-feira a saída do ex-jogador e ídolo, Roberval Davino. Ele vinha acumulando a função de coordenador das categorias de base do time alagoano há seis meses.

Davino assumiu o cargo diretivo em abril deste ano. Desde então também ajudaria na gestão do elenco profissional, mas acabou focado apenas na formação dos jogadores.

Em nota, o CRB não deu detalhes da saída do coordenador, mas agradeceu os serviços prestados durante o período.

“O Clube de Regatas Brasil comunica a saída de Roberval Davino da coordenação da Base do clube. Roberval deixa a coordenação da base, que agora será comandada por uma junta executiva. O CRB é muito grato a Roberval Davino pelo trabalho prestado durante este período nas categorias de base, por toda experiência passada e desejamos muito sucesso na caminhada. Roberval seguirá sendo um parceiro do clube atuando como colaborador. Obrigado, Roberval!”, diz a nota.

Roberval Davino tem 67 anos e foi jogador de destaque do CRB na década de 70 atuando como meio-campo. Fora das quatro linhas dirigiu o clube inúmeras vezes, sendo a última em 2014.

O CRB é o quinto colocado da Série B, com 48 pontos ganhos. Mesma pontuação que o Goiás, mas com pior saldo de gols: 12 a 9.