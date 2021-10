CRB tem desfalques importantes para jogo contra o Guarani – Futebol Interior

Maceió, AL, 12 (AFI) – O técnico Allan Aal tem desfalques importantes para escalar o CRB no confronto direto de sexta-feira, contra o Guarani, no Estádio Rei Pelé, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

Na derrota para o Botafogo, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, o zagueiro Caetano foi expulso e o meia Diego Torres recebeu o terceiro cartão amarelo, assim como o atacante Erik, que vinha sendo opção no banco de reservas.

A boa notícia para o treinador é o retorno de Pablo Dyego, que cumpriu suspensão automática diante do Botafogo. O atacante é titular absoluto com Allan Aal.

O treinador ainda tem mais dois dias para definir qual será a escalação inicial do CRB contra o Guarani. Os dois times estão separados por apenas três pontos e são adversários diretos na luta pelo acesso.

O CRB é o quinto colocado e tem a possibilidade de entrar no G4 da Série B após a 30ª rodada. Além de vencer seu jogo, precisa torcer para Goiás ou Avaí tropeçarem.