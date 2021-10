CRB x CSA – Clássico das Multidões, enfim, com multidão no estádio

A hora chegou! O Clássico das Multidões volta a contar com público neste sábado, às 18h30, no Rei Pelé. O duelo entre CRB e CSA não tinha torcida desde fevereiro de 2020. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, os torcedores sonham em ajudar o Galo da Campina a manter a boa fase. O…

A hora chegou! O Clássico das Multidões volta a contar com público neste sábado, às 18h30, no Rei Pelé. O duelo entre CRB e CSA não tinha torcida desde fevereiro de 2020. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, os torcedores sonham em ajudar o Galo da Campina a manter a boa fase.

O CRB é o terceiro colocado com 47 pontos. Seis atrás do líder Coritiba e apenas dois acima do quinto, o Guarani. O CSA também busca entrar na briga pelo G4. O time aparece na sétima colocação e soma 41.

Ô SAUDADE

Saudades de um clássico com torcida, não é? O Clássico das Multidões, então, nem se fala. Sem contar, a disputa, para CRB e CSA, na parte de cima da tabela, pelo acesso à primeira divisão.

O último Clássico das Multidões com público foi em fevereiro de 2020, pela Copa do Nordeste. O mando, curiosamente, também do CRB. O duelo no Rei Pelé acabou em 1 a 1 e uma expulsão para o lado do CSA, de Alan Costa. Os gols saíram de Rafael Longuine para o Galo da Campina e Richard Franco, pelo visitante.

O estádio, à época, teve 9.678 torcedores. No sábado, a capacidade máxima permitida é de 3 mil e só com adeptos do CRB. Muito mudou, desde o empate, e a volta da torcida promete alterar, também, os rumos das equipes na sequência da Série B.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Allan Aal conta com uma novidade importante. O volante Marthã, de fora contra o Náutico pelo terceiro amarelo, está de volta no lugar de Claudinei. É no meio também, a única dúvida: Jean Patrick ou Wesley. No mais, o CRB tende a manter a base.

Mozart tem um retorno e um desfalque. O lateral-direito Cristovam, expulso contra o Cruzeiro, cumpriu suspensão e deve retomar a vaga de Éverton Silva. O atacante Dellatorre recebeu o terceiro cartão amarelo diante da Ponte Preta e fica de fora.

As opções do comandante giram em torno de Nilson e Bruno Mota.