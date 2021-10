Credenciamento da imprensa nacional segue sendo realizada pela CBF, que joga contra os cronistas – Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – Após divulgar que iria mudar o sistema de credenciamento dos cronistas esportivos nas competições nacionais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou atrás desta decisão e manteve os critérios que já existiam para os profissionais da área, muitos deles com afronta a legislação federal brasileira.

De acordo com um comunicado divulgado pela Associação de Cronistas Esportivos do Brasil (ACEB), a CBF havia repassado o credenciamento dos cronistas esportivos para as associações de classe.

Mas, após o pronunciamento das associações de Santa Catarina (ACESC) e de São Paulo (ACEISP), onde se recusavam a fazer o credenciamento por não concordar com os termos divulgados, ela voltou atrás e manteve o mesmo sistema de credenciamento que já fazia nas competições em questão.

CBF TRABALHANDO CONTRA A CRÔNICA ESPORTIVA BRASILEIRA

A ACEISP reitera e registra que a CBF, através de seus dirigentes e funcionários significantemente bem remunerados, não está agindo nos ditames da legislação vigente federal brasileira, podendo ser responsabilizada por essas ilicitudes.

Reitera, ainda, que a CBF vem, deliberadamente, agindo contra a crônica esportiva brasileira, dificultando o trabalho destes profissionais em detrimento da correta informação jornalística.