‘Criamos chances, mas enfrentamos um time qualificado’ – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 na Arena Castelão, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (20), o treinador do Ceará, Tiago Nunes disse que sua equipe buscou fazer um jogo equilibrado, criou chances, mas enfrentou um grande adversário.

“Primeiro, que enfrentamos um grande time, que jogará daqui a alguns dias a final da Libertadores da América, que tem um plantel qualificado de muito valor e num jogo muito difícil. Mesmo assim fizemos um jogo equilibrado criamos boas chances de gol, mas tomamos um gol de falta, que mudou o panorama do jogo, e a partir daí o adversário passou a jogar no contra-ataque é seu forte. Mas poderíamos ter uma melhor aproveitamento ofensivo, diante de um adversário que também teve chances (de gol).

Nunes reforçou que seu time teve um primeiro tempo equilibrado e que como tem feito em casa, tentou empurrar o adversário para o seu campo de jogo e precisava tirar do Palmeiras a vantagem que eles tem contagem que eles têm nos contra-ataques.

“Mas existe o erro forçado e o seu erro não forçado. E tomamos o gol de falta no primeiro tempo, o que acabou mudando a estratégia, colocar jogadores mais ofensivo, e tivermos de ser mais agressivos e buscar o gol de empate e o Palmeiras criou alternativas depois disso teve outras chances de gols, assim como nós mas nosso aproveitamento deixou a desejar e ficamos distantes da vitória”, comentou,

PERTO DO Z4 E SEMANA DIFÍCIL

Com a derrota de ontem, o Ceará se mantem com 31 pontos, na 14ª posição no Brasileiro, mas a apenas quatro do Juventude, que tem 27 e abre a zona de rebaixamento.

Tiago Nunes disse na entrevista que uma derrota para um time com a qualidade do Palmeiras, pode ser considerado normal deve ser avaliada com tranquilidade. E que o primeiro objetivo é fugir de uma zona de rebaixamento. E falou do jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, sábado no Alfredo Jaconi no fim de semana.

“Temos um jogo difícil, uma sobrecarga de jogos, uma sequência de jogos, onde logo amanhã (quinta-feira), vamos viajar atravessar o Brasil e jogar contra um adversário que teve uma semana preparação. Mas temos que busca sempre somar pontos na competição. Precisamos manter o equilíbrio emocional e continuar acreditando, pois estamos no caminho de busca de resultados”, disse o treinador, que perdeu Vina para o jogo com o Juventude, mas terá a volta de Bruno Pacheco.