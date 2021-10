Criciúma anuncia saída de zagueiro ex-Caxias-RS apenas um mês depois de sua contratação – Futebol Interior

Criciúma, SC, 06 (AFI) – Depois de anunciar o técnico Claudio Tencati para substituir Paulo Baier, o Criciúma tem uma nova mudança no elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C. O clube anunciou, nesta quarta-feira, a saída do zagueiro Henrique, de 25 anos, que foi anunciado há apenas um mês.

“O zagueiro Henrique não faz mais parte do elenco tricolor. O clube agradece os serviços prestados pelo atleta e deseja sucesso nos próximos desafios”, comunicou o clube.

SÓ DOIS JOGOS

O jogador foi apresentado no começo de setembro, vindo do Caxias-RS, e deixa o Criciúma após dois jogos, um pela Série C, diante do Figueirense, na 18.ª e última rodada da primeira fase, e outro pela Copa Santa Catarina, em que jogou contra o Hercílio Luz.

SÉRIE C

Já com Claudio Tencati no comando, o Criciúma volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o Ituano no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela segunda rodada da segunda fase.

Com um ponto ao empatar sem gols com o Paysandu, no Heriberto Hülse, o Criciúma está em segundo lugar do Grupo C e tem cinco partidas para buscar o acesso à Série B.