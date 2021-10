Criciúma critica VAR e enviará ofício à CBF contra decisões da arbitragem – Futebol Interior

Criciúma, SC, 18 (AFI) – O Criciúma é mais um clube insatisfeito com a arbitragem e o VAR (árbitro de vídeo). A diretoria do clube catarinense, com auxílio da Federação Catarinense de Futebol (FCF), prometeu enviar um ofício à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reclamar sobre supostos erros contra o time durante o empate sem gols contra o Botafogo no Heriberto Hülse pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Anexo ao documento estarão as imagens da expulsão do volante Dudu Vieira, que entendemos ter havido uma precipitação do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva; da não expulsão do lateral-direito Sávio, aos 48 minutos do primeiro tempo, quando o mesmo já havia recebido cartão amarelo em um lance anterior; e, por último, do lance da expulsão do volante Léo Costa, quando a imagem claramente mostra que o atleta do Criciúma recebeu um pisão antes de revidar. Portanto, os dois atletas deveriam ter sido expulsos”, diz a nota do Criciúma.

E O VAR?

Esse foi o segundo empate sem gols em casa na segunda fase. O Criciúma, apesar do tropeço, ocupa a vice-liderança do Grupo C com cinco pontos, a um da liderança. Mas nem isso acalma a diretoria, que reclamou do VAR.

“Tal ação do clube tem como objetivo evitar que erros como esses aconteçam novamente. O VAR (árbitro assistente de vídeo) é uma ferramenta criada para evitar qualquer tipo de injustiça durante a partida, e queremos que ele seja utilizado de forma correta”.

Na abertura do returno, o Criciúma voltará a enfrentar o Botafogo, desta vez, na Paraíba, no sábado, às 19 horas. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso.