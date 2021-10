Criciúma disponibiliza ingressos e testes para covid-19 gratuitos para jogo decisivo com o Ituano – Futebol Interior

Criciúma, SC, 26 (AFI) – O Criciúma tem um duelo complicado na quinta e penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. No próximo domingo, às 16h, recebe o líder do Grupo D, Ituano, no Estádio Heriberto Hulse para se manter vivo pelo acesso. Pensando em contar com o apoio do torcedor, o clube divulgou que irá disponibilizar mil testes gratuitos para covid-19.

PARCERIAS

O clube firmou parceria com o Laboratório Pasteur e a Unesc para oferecer testes antígeno por swab nasal gratuitos para sócios em dia, a partir de sexta-feira, e torcedores que comprarem o ingresso, a partir de sábado, conforme disponibilidade.

Nesta semana, o Criciúma também anunciou promoção em que a parceira Cristalcopo dará mil ingressos mediante doação de copos plásticos.

SITUAÇÃO NA SÉRIE C

O Criciúma ocupa a vice-liderança do Grupo D com cinco pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Botafogo-PB. Ituano, com nove, e Paysandu, com dois, completam a chave.

Em caso de empate ou derrota, o Criciúma perderá a chance de ir à final, mas seguirá com chances de acesso. Depois dos paulistas, o time catarinense visita o Paysandu no domingo seguinte para encerrar sua participação na segunda fase.