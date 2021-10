Criciúma e Botafogo-PB empatam e deixam Ituano na liderança do Grupo C – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – Duas partidas abriram as disputas da terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (16). Destaque para o Ituano-SP que recebeu e venceu o Paysandu-PA, pelo placar de 3 a 1, no Estádio Novelli Júnior e assumiu a liderança isolada do Grupo C, se fortalecendo na briga pelo acesso.

O time paulista até saiu atrás no placar, quando Marlon fez de pênalti para o Paysandu logo nos primeiros minutos. Mas, ainda no primeiro tempo, Matheus Mancini e Gerson Magrão fizeram os gols da virada. Já nos minutos finais, João Victor deixou sua marca e fechou o placar em 3 a 1. Com o resultado, o Ituano é primeiro colocado com seis pontos e o time paraense amarga a lanterna, com dois.

No outro jogo, Criciúma-SC e Botafogo-PB mediram forças no Estádio Heriberto Hulse e ficaram no empate por 0 a 0. Os donos da casa tiveram dois jogadores expulsos, mas conseguiram segurar a igualdade. Agora, o representante catarinense é segundo colocado com cinco e os paraibanos são terceiro, com dois.

As outras duas partidas, ambas do Grupo D, fecham a terceira rodada. Neste domingo (17), o Manaus-AM recebe o Ypiranga-RS, na Arena da Amazônia, às 16h, focado em abrir vantagem na liderança. Já na segunda-feira (18), no mesmo horário, Tombense-MG e Novorizontino-SP se enfrentam em Tombos.

A segunda fase está sendo disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde estão jogando dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.