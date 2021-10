Criciúma-SC 0 x 0 Botafogo-PB – Tigre segue invicto e complica Belo na briga pelo acesso na Série C – Futebol Interior

Criciúma, SC, 16 (AFI) – Mesmo com dois jogadores a menos – já que Dudu Vieira e Léo Costa foram expulsos um em cada tempo do duelo – o Criciúma conseguiu segurar o empate sem gols com o Botafogo-PB, no Estádio Heriberto Hulse, na terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Enquanto o Tigre segue invicto e na zona de acesso, o Belo se complicou na tabela.

Com o resultado, o Criciúma ficou na segunda colocação do Grupo C com cinco pontos, um atrás do Ituano que é líder com seis já que venceu o Paysandu por 3 a 1 também na tarde deste sábado. O Botafogo-PB, por sua vez, empatou o segundo jogo seguido e está em terceiro, com dois. Agora, as duas equipes voltam a se encontrar na quarta rodada, agora na casa do Belo, no próximo sábado (23), às 19h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

DETALHES DO DUELO

O Tigre chegou com perigo aos 11 minutos do primeiro tempo. Claudinho arriscou de fora da área e assustou o goleiro. O Botafogo respondeu aos 42 minutos. Marcos Aurélio recebeu passe de Tinga e chutou para fora. Antes do intervalo, o Criciúma quase abriu o placar. Aos 49, Silvinho cobrou falta e Felipe defendeu.

Veja algumas fotos do duelo

No segundo tempo, os donos da casa tentaram balançar as redes no início. Aos dois minutos, Felipe Mateus chutou forte e a bola passou perto do gol. Os visitantes responderam cinco minutos depois, em chute de Juba pela linha de fundo. No fim, aos 42, o Botafogo chegou mais uma vez em chute de Tinga por cima do gol.