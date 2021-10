Criciúma-SC x Botafogo-PB – Tigre quer encaminhar acesso na Série C e Belo busca reabilitação – Futebol Interior

Criciúma, SC, 15 (AFI) – Em uma das partidas que irá movimentas as disputas da terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (16), Criciúma-SC e Botafogo-PB irão fazer um duelo dos opostos dentro do Grupo C no Estádio Heriberto Hulse, às 19h. Enquanto, o Tigre tenta seguir invicto para ficar cada vez mais perto do acesso, o Belo ainda busca sua primeira vitória nesta nova fase da competição para seguir vivo.

Atualmente, com um retrospecto de um empate e uma vitória, o Criciúma lidera a chave com quatro pontos ganhos. Do outro lado da tabela, o Botafogo-PB somou apenas um ponto e está na lanterna do grupo, após uma derrota e um empate. Ituano, com três pontos está na segunda colocação e Paysandu, com dois, é o terceiro.

CRICIÚMA

Para o duelo, o técnico Claudio Tencati Tencati não deve fazer grandes mudanças na formação titular do Criciúma em relação a equipe que começou jogando na última rodada. A única baixa, confirmada nesta sexta-feira (15) é o goleiro reserva, Roberto, que se machucou em um jogo da Copa SC e está fora de combate. Sendo assim, Alisson ficará como suplente de Gustavo ais uma vez.

Confirmado na defesa ao lado de Rodrigo, o zagueiro Marcel Scalese falou das dificuldades que o Tigre terá pela frente. Na visão dele, o Botafogo-PB tem um time ofensivo e precisa ser respeitado, mesmo jogando fora de casa. Por isso, a equipe carvoeira precisa ficar ligada durante os 90 minutos.

“Estamos focados. O Botafogo-PB é um time que tem uma consistência defensiva e ataque perigoso, mas a gente está preparado para enfrentá-los. É um jogo em casa, vamos buscar somar os três pontos e tentar encaminhar a classificação”, disse o defensor.

BOTAFOGO-PB

Do outro lado, o técnico Gerson Gusmão tem um desfalque certo para armar o time titular do Botafogo-PB. Isso porque, o zagueiro Daniel Felipe, foi expulso nos minutos finais da partida contra o Paysandu por reclamação após sofrer uma falta dura e agora cumpre suspensão. Fred, substituto direto da posição, irá fazer dupla de zaga com William Machado.

A equipe já está no interior de Santa Catarina após passar por uma longa viagem. Depois de empatar sem gols com o Paysandu na última segunda-feira, o elenco do Botafogo-PB seguiu em Belém até a tarde desta quinta-feira (15). Depois embarcou para Brasilia, onde fez uma conexão para Florianópolis. Da capital catarinense até Criciúma, o grupo seguiu por mais duas horas de ônibus.